Terremoto en Comunes, partido del Frente Amplio que apoya a Boric: Renuncia el Presidente tras escándalo del caso Oliva

Durante estas horas Karina me ha pedido evaluar mi continuidad como presidente de Comunes y luego de conversar con miembros de la dirección he decido presentar mi renuncia, la que he comunicado formalmente también al jefe de campaña de Gabriel”.