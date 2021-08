Este domingo 29 de agosto el Ministerio de Salud reportó 603 nuevos casos de coronavirus y lamentó 44 decesos. Hace siete días atrás hubo 679 contagios y 45 fallecidos.

Con esto, suman 17 días con menos de mil contagios.

Así, a la fecha van 1.637.829 personas que han dado positivo por el covid-19 y 36.885 víctimas fatales, desde que comenzara la pandemia en Chile a inicios de marzo del año pasado.

En cuanto a la positividad, fue de 1,03%. Esta se dio luego de saber el resultado de 50.110 exámenes de PCR informados en las últimas 24 horas.

La variación de nuevos casos a nivel nacional es de -14% y -28% en 7 y 14 días respectivamente y 14 regiones disminuyeron casos en dos semanas. Por su parte, la tasa de incidencia a nivel nacional es de 21 casos por 100 mil habitantes.

Ante las cifras diarias, el ministro de Salud, Enrique Paris, hizo un llamado a las personas a protegerse y mantener ante todo las medidas de autocuidado, como el uso de la mascarilla. “No debemos relajarnos, las cifras acompañan, pero la pandemia no ha terminado, por lo cual debemos mantener las medidas de autocuidado, la vacunación, el testeo oportuno, sobre todo, porque existe un 29% de personas que pueden no presentar síntomas y si no se testean, contagiar a otros sin saberlo”, explicó.

También se señaló que actualmente hay 4.143 casos activos a nivel nacional.

El Minsal informó además que hay 547 camas UCI disponibles en toda la red asistencial del país. Esto da una ocupación total de un 82%.

Y que 705 pacientes covid-19 se encuentran en la UCI, cifra más baja desde el 26 de diciembre del año pasado (700). 536 están actualmente conectados a ventilación mecánica, registro inferior desde el 25 de diciembre (530).

/psg