La salida de Meghan Markle, de 40 años, y el príncipe Harry de Inglaterra, de 37, de la familia real británica ha hecho que haya gente que los apoye y otros tantos que estén en su contra. Y parece que este último grupo es bastante numeroso a juzgar por lo ocurrido en una reciente entrega de premios en Londres donde, al aparecer los duques de Sussex en pantalla, recibieron infinidad de abucheos por parte del público presente en la gala.

El evento no era otro que los Premios Nacionales de la Televisión de Reino Unido que se llevaron a cabo recientemente en el estadio O2 Arena de Londres, uno de los recintos más populares de la ciudad donde se realizan los conciertos de los artistas más destacados.

Los Sussex están nominado a los próximos Emmy por la explosiva entrevista que concedieron a la periodista estadounidense Oprah Winfrey el pasado mes de marzo y que no ha hecho más que empeorar la relación que hoy mantiene el hijo menor del príncipe Carlos con su familia. Un distanciamiento que no solo se ha producido con sus parientes sino también con los británicos, a juzgar por lo que pasó cuando aparecieron en pantalla.

Al parecer, cuando el periodista Trevor McDonald presentó desde el escenario un video que resumía los momentos más destacados emitidos en televisión en los últimos 12 meses, uno de los clips que se vio fue el de los duques de Sussex sentados frente de Oprah, mientras hablaban con ella, en un escenario que ya ha pasado a formar parte de la historia de la televisión. El programa fue seguido por 17 millones de personas en todo el mundo.

“En cuando Meghan y Harry aparecieron en pantalla, el público empezó a abuchear ”, comentó una persona que estuvo presente en la gala al tabloide Daily mail. Una segunda fuente, una celebridad que pidió no ser identificada, también contó al citado medio: “Cuando apareció el clip de Meghan, hubo abucheos de la audiencia. Algunos gritaron y se reían. Meghan obviamente no fue demasiado popular esa noche“. No obstante, los abucheos no llegaron a emitirse a través de ITV, la cadena que retransmitía la gala de premiación.

Esta reacción del público británico no es más que una muestra del enfado nacional hacia lo que muchos consideran una traición por parte de Harry y su esposa, quienes decidieron vivir lejos del Palacio de Buckingham pero no han dejado de airear las intimidades de la corona.

Meghan y Harry, cada vez menos queridos en Reino Unido

Las consecuencias de la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfey se están empezando a notar. Tanto dentro como fuera de la familia real británica.

La popularidad de los duques de Sussex en el Reino Unido ha caído a un nuevo mínimo después de que la pareja criticara a institución en televisión, según un nuevo sondeo de YouGov. No obstante, en Estados Unidos el efecto es el contrario. Una encuesta de Morning Consult mostró que las declaraciones del matrimonio han aumentado su estima en el país.

El sondeo de YouGov reveló que alrededor del 49% de los 1.730 británicos consultados dijeron que no les agradaba el príncipe Harry (el dato anterior era de 48%). Lo mismo sucedió con Meghan que fue la que más desaprobación se ganó con un 61 por ciento.

Sin embargo, la pareja es mucho más querida entre los jóvenes del Reino Unido. Son vistos positivamente por el 59% y el 55% de los jóvenes de 18 a 24 años, respectivamente.

Hace casi dos años, YouGov publicó la misma encuesta, pero entonces el 71% de los encuestados se mostró a favor de Harry, mientras que su mujer acumuló un 55% de votos positivos.

De todas maneras, si bien los resultados son desalentadores, ninguno de los dos es el miembro de la realeza con el puntaje más negativo: el 79% de los encuestados afirmaron que no les agrada el príncipe Andrés, en relación con el 81% medido en marzo. El duque de York se alejó de los deberes reales debido a su amistad con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein.

Una encuesta de Morning Consult realizada a 2.200 adultos estadounidenses antes de la entrevista y a 838 después de la misma, reveló que la proporción de personas que tenían una opinión favorable de Markle aumentó del 45% al 6 % tras la entrevista con Oprah. Los que tenían una opinión desfavorable sólo subieron del 14% al 18 por ciento.

La popularidad de Harry entre los encuestados estadounidenses se disparó del 46% al 69%, y los que tenían una opinión negativa aumentaron ligeramente del 10% al 14 por ciento.

/psg