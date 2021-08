Datos, cifras y estadísticas, descubre los misterios que el grandioso sexo esconde.

1. El orgasmo femenino es un poderoso analgésico, porque libera las endorfinas del bienestar. Si tu chico lee esto, tendrás que desechar la excusa del dolor de cabeza.

2. Alrededor del 10% de la población mundial no se besa, ni siquiera hace algún tipo de contacto con sus labios. ¡Los pobres!

3. Cerca del 68% de los hombres presumen de ser buenos besando…

4. …Pero las mujeres son más modestas. Sólo el 56% de ellas se jacta de lo bien que besan.

5. Olvídate de trotar para bajar de peso. Al dar un beso de un minuto, quemas 26 calorías.

6. El aliento de las mujeres toma un ligero olor a semen una hora después del sexo, y ellos lo hallan excitante. Si tienes un rapidito en el almuerzo, evita a tus colegas masculinos.

7. Comprobado: el beso reduce la dermatitis, las erupciones y el acné. ¡Y es más barato que un facial!

8. Cerca de 4.000 personas en el mundo están teniendo sexo en este minuto. Seguro que tú no eres una de ellas.

9. No en balde ellos no encuentran el clítoris. El muy travieso se oculta justo antes del clímax. Por suerte,en este punto está muy sensible para estimularlo.

10. Uno de cada cinco hombres propone matrimonio arrodillado; el 6% lo hace por teléfono (suponemos que reciben un «No, gracias»).

11. La persona promedio pasa besando dos semanas de su vida.

12. El beso más largo del cine, 3 minutos y 5 seg., fue entre Jane Wyman y Regis Toomey, en You’re In The Army Now (1941).

13. La última gota del semen eyaculado por un hombre tiene un espermicida natural que atacará la esperma del próximo con el que tengas sexo. Según los expertos, el pene tiene un reborde que extrae el semen de cualquier amante anterior antes de depositar el suyo.

14. Casi un tercio de los hombres insiste en que un beso no es infidelidad…

15. …Pero un 89% de las mujeres asegura que sí lo es.

16. El cerebro tiene neuronas que nos ayudan a hallar los labios de nuestra pareja en la oscuridad.

17. La palabra gimnasio viene del griego, y significa ejercitarse desnudo. Ideal para animarte más en tus clases de spinning.

18. La Iglesia católica declaró que besarse era un pecado mortal en la Edad Media.

19. El semen rara vez sale disparado en chorros larguísimos, pero en algunos hombres sí es así. El récord de distancia alcanzado es de 8 pies (2,4 m), aunque otro afirma haber llegado a los 18 pies y 9 pulgadas (5,7 m).

20. El buen sexo es prodigioso. Cuando los músculos cavernosos de una mujer se contraen, no sólo se estimula el flujo de sangre al clítoris, sino que aprietan la vena dorsal del pene, atrapando la sangre para mantenerlo firme y desafiar la gravedad.

21. La dopamina que liberas al besar da tanta euforia como la cocaína.

22. Al parecer, las mujeres que leen novelas románticas tienen sexo dos veces más que aquellas que no las leen. ¡Corre a la biblioteca!

23. El testículo izquierdo suele colgar más abajo que el derecho en los diestros; en los zurdos es al revés.

24. Los hombres menos dotados pueden alegrarse: la raíz del pene tiene casi dos tercios del largo de la parte visible. Es más, el tronco y la raíz juntos tienen forma de boomerang.

25. Los animales se besan. Los chimpancés lo hacen tras una pelea.

26. El beso más largo bajo el agua ocurrió en Tokio, Japón, el 2 de abril de 1980. Duración: 2 minutos y 18 segundos.

/psg