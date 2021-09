A una semana de que se conmemoren las Fiestas Patrias, el Gobierno reforzó su llamado a la población a “no bajar los brazos” y a mantener las medidas sanitarias, para evitar que la celebración genere nuevos brotes de covid-19 en el país.

Así lo indicó el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, quien pese a que destacó que este año “estamos en una situación completamente distinta” a la del 2020, con menos casos activos y más de un 87% de la población vacunada con ambas dosis, afirmó que “eso no significa que tengamos que relajarnos”.

“En otros países que se dejaron de ocupar mascarillas o relajaron las medidas sanitarias, lamentablemente luego comenzaron a aumentar los casos”, subrayó Bellolio. En ese sentido, agregó que “sabemos que hay distintas variantes y nosotros no podemos detener esas variantes. Lo que sí podemos hacer es seguir vacunándonos y seguir cuidándonos. De ahí que hemos denominado este año el plan 18 Seguro Parte por Casa”. “¿Qué quiere decir que parta por casa? Que ojalá celebremos este 18 con personas que nosotros conozcamos en nuestros hogares, en nuestros barrios, con los amigos que son los vecinos, con lugares que sean más bien reducido. Todavía no es tiempo para esas grandes fondas que se podían hacer en el pasado. Yo vivo al sur de Santiago así que me toca de cerca esas fondas que se hacían en el pasado con sus cocinerías y otros. Todavía no estamos en momento de hacer ese tipo de cuestiones. Necesitamos seguir cuidándonos”, complementó.

Plan de testeo

Para colaborar en esta misión, el Ejecutivo lanzó un programa denominado “18 seguro, testeo oportuno”, que dispondrá distintos puntos móviles para realizar exámenes en las calles.

El anuncio lo hizo Bellolio junto a distintas autoridades, incluida la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. “Tenemos 515 casos, una positividad de 0,8% y menos de 3.000 casos activos. Claramente es una muy buena noticia como hemos tenido la evolución de la pandemia.

Sin embargo, estamos ad portas de Fiestas Patrias y tenemos que mantener alerta la situación sanitaria y tenemos que mantener alerta el riesgo, porque sabemos que en las Fiestas Patrias nos podemos contagiar, y es por eso que hemos elaborado la campaña el 18 Seguro Quédate en Casa, porque sabemos que ese muy importante que mantengamos estas medidas sanitarias”, sostuvo Daza. Respecto al plan de testeo, explicó que “estaremos en las ferias, en lugares cercanos a restaurentes, de bares, de plazas, para poder examinar a las personas antes, durante y después de las Fiestas Patrias”. “Uno de cada tres contagiados que encontramos todos los días son personas que no tienen síntomas. Por lo tanto es importante, es una responsabilidad de todos que nos sigamos cuidando”, concluyó la subsecretaria.

