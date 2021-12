A propósito del proyecto de ley para crear una nueva Pensión Garantizada Universal (PGU), mediante el cual el Gobierno busca reemplazar la reforma de pensiones y la ley corta previsional – cuyas discusiones permanecen estancadas en el Congreso – los ministros de Hacienda, Trabajo, y Desarrollo Social entregaron más detalles sobre los alcances de esta propuesta.

Esta PGU consiste en un beneficio, con cargo al Fisco, para todos los adultos mayores de 65 años que pertenezcan al 90% de menores ingresos de la población. Así se otorgarán $185 mil mensuales como un aporte directo para quienes estén dentro del 80% más vulnerable.

En tanto que, para quienes se encuentren entre el 81% y el 90% de vulnerabilidad, el monto irá disminuyendo progresivamente a medida que el beneficiario se acerca al 90%, excluyendo solamente al 10% de mayores ingresos.

Según lo presentado por las autoridades esta jornada, una vez que el proyecto esté redactado, todo lo relativo a pensiones ingresaría al Congreso a través del Senado, mientras que las medidas para asegurar su financiamiento, dado que se contempla obtener recursos a través de la eliminación de exenciones tributarias, sería revisado en primera instancia por la Cámara de Diputados.

¿A quiénes beneficia? De acuerdo al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, esto es para todos los mayores de 65 años. “Tenemos un Pilar Solidario importante, pero que está enfocado fundamentalmente en los jubilados, hoy día mayores de 65 años tenemos personas que son activas, que no están jubiladas, que se mantienen trabajando y que no tiene ningún tipo de beneficio del Estado solamente por el hecho de que ellos no se han jubilado ni se han pensionado”, dijo.

Y agregó “lo que queremos haces es justamente corregir eso, y por lo tanto beneficiar a todos los mayores de 65 años que sean del 90% de la población más vulnerable dentro de los adultos mayores”. Igualmente, señaló que “lo que se va a solicitar es acreditar es residencia, usted va a tener que ser residente por a lo menos 20 años en Chile desde los veinte años de edad, eso es similar al Pilar Solidario”.

Asimismo, explicó que el monto es fijo para el 80% más vulnerable, puesto que “esto no va a decrecer, sino que va a ser un monto de $185.000 para todas las personas que estén en el 80% más vulnerable. ¿Cuánto es el 80% más vulnerable? aproximadamente $625.000 per cápita en el hogar, por lo tanto, para todas las personas que tiene aproximadamente menos de $625.000 per cápita en el hogar, esas personas van a tener una transferencia directa del Estado, siendo mayor de 65 años, de $185.000”.

En cambio, para las personas que están entre el 80% y el 90%, Cerda indicó que “ahí el aporte va a ir disminuyendo paulatinamente, pero por lo tanto, aquí el mensaje es que de alguna forma estamos garantizando una pensión, y por eso se llama Pensión Garantizada Universal, una pensión mínima de $185.000 (…) porque el Ministerio de Desarrollo Social acaba de actualizar que la línea de la pobreza para un hogar de una persona, a nivel individual, es de $184.000 y fracción, por lo tanto, aquí estamos asegurando un nivel mínimo para que las personas tengan disponible”.

“Se sustituye el Pilar Solidario, y el monto de $185.000 se reajusta cada año por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, comentó el secretario de Estado.

En línea con ello, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, sostuvo “vamos a llegar a tener una PGU de $185.000 que está por sobre la línea de la pobreza, y que se va a ir reajustar para permitir que ninguna pensión efectivamente esté bajo esta línea. ¿Por qué? porque es un piso mínimo garantizado de dignidad para las personas mayores”.

Y continuó “quienes tienen menos de 65 años y reciben la Pensión Básica de Invalidez, o el Aporte Previsional de Invalidez solidario, van a ver aumentados los montos de su pensión a la línea de la pobreza de los $185.000”.

Por otro lado, Rubilar afirmó que los jubilados bajo renta vitalicia están contemplados dentro de esta iniciativa, “en la medida que estén en el 80% más pobre de las personas mayores”.

Cambios en los montos

Por su parte, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, subrayó que “esta reforma lo que hace es ingresar un aporte muy sustancial para que se sume a la pensión autofinanciada que las personas tienen, independientes si está o no jubilado. Entonces tiene un incentivo al momento de jubilarse, porque todo lo que se ahorre tradicionalmente se va a sumar a esta pensión garantizada”.

“Esta propuesta va en la dirección contraria a lo que eran los retiros, porque los retiros lo que hacen es sacar dinero destinado a las pensiones”, enfatizó.

Luego, entregó ejemplos, explicando que dentro del grupo de un millón y medio de chilenos que aproximadamente está en el Pilar Solidario, hay aproximadamente 600 mil personas que reciben la pensión básica solidaria y del orden de 900 mil que reciben el aporte previsional solidario. “Este grupo es el que se le mejora la actual situación”, apuntó.

“Por ejemplo, una persona que tenga una pensión autofinanciada de $100.000. Eso ya sea lo que se llama pensión base de AFP o del antiguo sistema de reparto, recibe hoy día $142.000 del aporte previsional solidario y llegaba a una pensión de $242.255. Con la nueva ley, se le va a sumar no $142.000, sino que $185.00, por consiguiente, va a quedar una pensión de $285.000, que es $42 mil pesos y 17% más”.

En el caso de “una pensión de $300.000 autofinanciada, el aporte que tendría sería de $74.000. Ahora va a ser de $185.000 y ese beneficiario termina con una pensión de $485.000, que significa prácticamente un 30% más”.

En cuanto al grupo objetivo de beneficiarios, que son 2 millones 100 mil, que no recibían aportes del Estado, porque son los adultos mayores jubilados que “estaban por sobre (.,.)el ingreso per cápita del país”, el ministro del Trabajo detalló que “ahora sí la va a haber con la pensión garantizada. Entonces un jubilado que hoy recibía $200.000 de pensión autofinanciada, pero ahora recibe $185.000 y por consiguiente va a tener una pensión de $385.000 final, lo que significa un 93% más de pensión”.

Junto con ello, Melero destacó que “la idea del Gobierno es avanzar rápidamente La tarde de hoy vamos a tener ya las primeras reuniones con el Consejo Consultivo Previsional, que por ley tiene que conocer esta iniciativa, de manera tal que podamos adelantar estos elementos fundamentales y después el proyecto ya redactado y poder ingresar al Congreso por el Senado, en lo que se refiere a los previsional y en la Cámara de Diputados lo que se refiere a lo tributario”.

Tras ello, dijo que “lo vamos a ingresar con una urgencia de suma urgencia, que nos parece un plazo adecuado, en el propósito de que tengamos esta ley aprobada en el mes de enero”.

Financiamiento

El jefe de la billetera fiscal indicó que la reforma “tiene un costo en régimen de un punto del PIB, estamos hablando prácticamente de US$3.200 millones”.

De este modo, aclaró que “la mitad del proyecto ya está financiado con los proyectos anteriores, que de alguna forma van a ser reemplazados por este nuevo proyecto, y lo otro que vamos a tener que hacer es que vamos a insistir con el tema de las exenciones tributarias. De las exenciones tributarias vamos a tratar de recaudar medio punto del PIB adicional, eso nos permite tener el punto del PIB que nos permite financiar esto en régimen”.

Y reiteró que “la parte tributaria es un proyecto que va a ir aparte, y esas exenciones las vamos a dar a conocer en la medida que ingresemos el proyecto al Congreso, pero hoy día ya tenemos considerado 0,35%, nos falta solamente una parte pequeña que es 0,15% del PIB”.

/psg