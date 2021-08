En un nuevo capítulo de Estado Nacional, Matías del Río y Constanza Santa María conversaron con el ex diputado UDI y actual candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Durante el espacio, el abanderado se refirió a su par de Chile Vamos, Sebastián Sichel, además de abordar la situación actual de Chile Vamos. También recalcó que el adversario político de ambos es tanto Gabriel Boric o quien sea la carta de la centro izquierda, como Cristián Cuevas, quien representaría a la Lista del Pueblo en noviembre.

De igual forma, defendió la presencia del almirante y ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, en la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional en su calidad de miembro de la asamblea, donde aprovechó la instancia para criticar a la machi Francisca Linconao, así como el cuestionamiento a “algunas de las investigaciones judiciales” que la declararon absuelta de cargos.

A Kast se le consultó por los dichos de Jacqueline Van Rysselbergue, quien lo tildó como el recordado “Cura de Catapilco” y su rol en la elección de 1958 donde impidió un probable triunfo presidencial de Salvador Allende. En base a ello, le preguntaron si es que está conciente de que su candidatura podría dividir al sector, al punto que ningún representante de la derecha logre pasar a una eventual segunda vuelta.

“Cuando escucho estas cosas digo ‘pucha que le tienen poca fe al candidato que llevaron a las primarias y que salió electo (Sichel), porque si uno cree que de dos candidatos de derecha no pasa ninguno a segunda vuelta, quiere decir que volvieron los tres tercios y que ese candidato no va a llegar más allá de un tercio y no puede ganar en segunda vuelta”.

“PODEMOS DAR UNA GRAN SORPRESA”

Agregó que “estas son como las teorías del miedo o los rumores. Entonces se dice ‘oiga, ¿es cierto que está negociando para ser senador? No, yo voy a ser candidato presidencial que era un rumor que hubo que desmentir y ahora este temor que instaló la candidatura de Joaquín Lavín”. Por lo mismo, dijo que “hoy está Sebastián Sichel en carrera y yo creo que si fuera tan mal candidato, deberían pensar en cambiarlo porque lo que dicen hoy las encuestas, en las cuales no creo demasiado, dicen que él está en 30 y yo en 10”.

Una vez terminada la participación de Jsé Antonio Kast en el programa el #KastPresidente se transformó en Tendencia Nacional

1 · Tendencias

#KastPresidente

40,2 mil Tweets

Saliendo de #ENacional ! La pasamos muy bien! Gracias por el apoyo #KastPresidente pic.twitter.com/7nvP0YSb14 — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) August 9, 2021

