La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto que busca que el feriado del próximo 17 de septiembre tenga carácter de irrenunciable, proceso que ha estado marcado por las críticas debido a la “improvisación” con la que se está legislando, considerando que las Fiestas Patrias están a la vuelta de la esquina.

Luego de un debate que se extendió por alrededor de una hora, y tras escuchar a un representante de las pymes – quien se manifestó en contra de la iniciativa – la moción fue visada con 7 votos a favor, 6 votos en contra, y sin abstenciones.

Postura de las pymes y debate

Previo a inicio del debate, tuvo lugar la exposición de Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), quien dijo “venimos recién saliendo de una crisis producto del estallido social y de la pandemia por el coronavirus y donde las pymes son las que más han sufrido las consecuencias económicas de las cuarentenas, y hoy que recién pueden reactivarse, nos anuncian este feriado irrenunciable. Es irresponsable que se haga a última hora, encima del día 17 de septiembre, lo que obedece más bien a un ofertón electoral”.

Y comentó que “si ya es feriado, no tendría por qué ser irrenunciable porque eso complica a las pymes. Los negocios no los atienden solo sus dueños, por lo tanto, quienes tienen trabajadores necesitan de ellos para poder abrir y si es irrenunciable no podrían hacerlo”.

Asimismo, puso énfasis en que “en las grandes superficies como los malls u otros no solo se encuentran las tiendas anclas de las grandes cadenas del retail, también hay una cantidad importante de pymes que trabajan en esos locales, y si es feriado irrenunciable el 17 no van a poder trabajar”.

“Y si la idea es que los supermercados no abran, simplemente hagan una ley que prohíba la apertura de los supermercados, pero no incurran en esta arbitrariedad”, concluyó Sandoval.

En esa línea, el diputado Ramón Barros (UDI), aseguró que “esta legislación que muchas veces se hace al amparo de elecciones, al amparo del oportunismo para quedar bien solamente con algunos, y sin siquiera escuchar a quienes han venido a exponer”.

“El tema de abastecimiento no se trata de que la gente no se pueda abastecer, se trata de quienes abastecen a ese comercio chico, a quienes ustedes, los autores de proyecto, pretenden beneficiar supuestamente”, agregó.

Desde la otra vereda, el presidente de la instancia, Gabriel Silber (DC) – autor y principal promotor de la iniciativa – aseguró que “este proyecto tiene que ver con el derecho al descanso de cerca de un millón de compatriotas que tienen el mismo derecho a hacer uso de los días de descanso”.

Y continuó diciendo que “me dio una pena amarga ayer escuchar al subsecretario de Economía decir ayer que este proyecto iba a generar un efecto de US$260 millones (…) el feriado del 17 de septiembre ya existe, por ende, mal el ejemplo de que estamos creando un feriado adicional y, en consecuencia, costearlo en los términos que hizo el Ejecutivo (…) para que lo escuche el Ejecutivo, porque de verdad fue poco bochornoso escuchar al subsecretario de Economía el día de ayer”.

“Quiero señalar que todo el sector asociado al ocio no tiene restricción alguna de funcionamiento, todo el sector gastronómico y hotelero no va a tener como competencia al mall”, acotó.

Igualmente, la diputada Marcela Sandoval (RD) subrayó que la moción “establece de manera muy expresa qué ámbitos aplica y donde aplicaría la irrenunciabilidad es en aquellos comercios que tienen que ver con los malls, supermercados y centros comerciales, entonces aquí el proyecto establece un amplio espectro de excepciones que incluye al pequeño comercio y a los locales de barrios”.

“Entonces no es contradictorio respecto a lo que aquí se ha señalado respecto a fomentar y apoyar al pequeño comercio y los locales de barrio”, subrayó.

