“La cifra concreta la va a dar el Presidente”, dijo ayer por la mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuando fue consultado sobre el aumento que tendría el gasto público en el Presupuesto 2023, evitando dar a conocer una cifra que el Mandatario Gabriel Boric daría a conocer a las 21 horas de este jueves.

Sin embargo, el secreto sobre el guarismo no duró mucho, ya que durante la tarde el presidente del PC, Guillermo Teillier, lo dio a conocer tras la reunión del equipo económico del Gobierno con los líderes del oficialismo. “Será de 4,1, el Presidente va a dar el detalle en la noche”, dijo, aunque luego corrigió y constató que sería de 4,2%.

“Es el primer presupuesto de este gobierno, porque lo que se trabajó este año es del gobierno anterior”, agregó, junto con recalcar que en el proyecto “llama la atención las prioridades en inversión pública, la seguridad ciudadana, la seguridad social, mejorar la posibilidad de empleo. Es lo que puedo decir”.

La intervención del dirigente incomodó en La Moneda, ya que restó sorpresa a la cadena nacional del jefe de Estado en la que dio a conocer los detalles de la iniciativa, y reabrió las dudas sobre si su intervención fue un acto involuntario o parte de una estrategia orientada a posicionar al PC como el partido oficialista más importante.

Ello, debido a que el episodio de ayer no ha sido el único en el que Teillier ha aparecido marcando la última palabra en un tema. Ocurrió cuando reveló lo que le dijo Boric ante la molestia que generó en los comunistas la bajada de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior y también durante la campaña al Plebiscito.

A juicio del ex diputado y hoy analista político, Pepe Auth, esos gestos del comunista pretenden “mostrar más poder del que se tiene, ignorando las reglas no escritas de los principios básicos del republicanismo, y sobre todo, de respeto a la institución presidencial”.

En entrevista con Ex-Ante, el ex legislador advirtió que “conociendo a Teillier y al PC, no son frases equivocadas ni producto de la improvisación, sino decisiones pensadas que revelan una cierta estratega a estas alturas (…) Yo creo que es una estrategia de plegarse y salir, de estar dentro pero ponerse fuera sistemáticamente”.

“Muy típico de los comunistas (…) no creo que se trate simplemente de errores comunicacionales, sino más bien responde a un diseño de aparecer mostrando más poder del que se tiene”, afirmó tras conocer el hecho, el cual fue ampliamente comentado en redes sociales.

Por ahora, el único comentario del Ejecutivo al respecto fue el que realizó esta mañana la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien evitó deslizar una crítica por el hecho cuando llegó al Palacio de La Moneda esta mañana, subrayando que lo importante es el contenido del Presupuesto y no quien dio a conocer los detalles antes.

“Lo que quiero decir es que el Presupuesto es demasiado importante para que nos detengamos en ese tipo de debates laterales. Lo importante es qué vamos a hacer con este Presupuesto, cómo le va a llegar a los chilenos y cómo se empieza a expresar el programa del Presidente”, comentó.

Los otros episodios

Sin embargo, Tohá ya había hecho un llamado a la prudencia a Teillier hace dos semanas, aunque por otro tema, luego de que el timonel revelara que Boric le preguntó de qué forma podía compensar al PC tras su decisión de no designar a Cataldo y de quitar un cupo al partido en el gabinete.

“Yo entendí eso que dijo el Presidente, y él me dijo cómo podemos compensar. Le dije que no venimos a pedir compensaciones ni más cargos, sino que se entienda que es una situación política incomoda”, aseguró, provocando una nueva polémica. Esta vez, eso si, ofreció disculpas por la infidencia.

Al respecto, la jefa de gabinete indicó que “no me parece bien que se revelen conversaciones con el Presidente y realmente no entiendo cómo pudo suceder algo así, definitivamente no lo entiendo”, lo cual motivó al ex diputado a pronunciarse antes de ingresar a la primera reunión de partidos sobre un nuevo proceso constituyente.

“Creo que fue un desliz mío. Tal vez por primera vez, por eso es que he coincidido con las palabras de Carolina Tohá sin ningún problema, no ha sido mi intención desmerecer al Presidente de la República, creo que en eso soy absolutamente contrario y creo que el tema Cataldo ya está cerrado. No vamos a seguir en eso”, indicó.

Asimismo, subrayó que “yo le daría la razón a la ministra, me parece. Creo que hubo un error en este caso si así lo considerara el Presidente. Lo que menos quiero es menoscabar la figura del Presidente, no era esa mi intención. Creo que no lo he hecho y si lo ha dicho así la ministra del Interior, estoy de acuerdo con ella”.

El ex legislador también provocó polémica en la previa del Plebiscito de salida del proceso constituyente, cuando sostuvo que “ya conociendo los primeros resultados, del triunfo del Apruebo hay que salir a la calle a defender ese triunfo (…) la derecha va a tratar seguramente de cuestionar el resultado, va a hacer cualquier maniobra”.

Esos comentarios fueron inmediatamente contenidos desde La Moneda y el oficialismo. Mientras la entonces titular de Interior, Izkia Siches, hizo “un llamado transversal a la prudencia en las declaraciones”, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, señaló que los comentarios de Teillier fueron “desafortunados”.

El otro momento incomodo que generó para el Gobierno fue cuando sostuvo que su partido no podía garantizar su apoyo al acuerdo firmado por Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático para realizar cambios al proyecto de nueva Constitución si era aprobado en el referéndum, pese a que el texto había sido firmado minutos antes.

“No podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas, porque en esto tendrá que haber debate popular. Como se ha dicho, ninguno de nosotros quiere pasar por sobre la soberanía popular, la queremos respetar. Tampoco desdeñamos el trabajo de las y los convencionales, han hecho un gran trabajo con este texto”, explicó.

Ante ello, la presidenta del PPD, Natalia Piergentilli, lamentó esas expresiones y dijo que “esto es como cuando uno está firmando el matrimonio y le toca hablar ante la familia, y dice ‘bueno no sabemos si vamos a estar juntos toda la vida’. Es cierto lo que dice, pero desafortunado en el contexto”.

/psg