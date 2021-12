El presidenciable del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, defendió este lunes la importancia del rol que tiene el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en el recuento de los votos, asegurando que “no estamos acusando un fraude masivo, decimos que pueden haber errores”.

En entrevista con Radio Agricultura, Kast comentó que “la ley electoral no termina con el recuento del Servel, si tú miras la última elección presidencial, lo que dice el Servel como números finales, es distinto de lo que decreta el Tribunal Calificador de Elecciones, que es la institución que tiene que determinar quién gana y quién pierde y ese es el registro oficial”.

El candidato puso como ejemplo lo ocurrido en las elecciones municipales en San Ramón, donde tras un recuento del Tricel se cambió el resultado de los comicios.

Con ello, el ex diputado recalcó que “primero aclarar que nosotros no estamos impugnando el acto electoral, porque sí, no estamos acusando un fraude masivo, decimos que pueden haber errores que se pueden producir o también alguno que otro fraude que convierta un 1 en un 11, en la digitación o algo así”.

“Por tanto, un voto por mesa es absolutamente revertible con un recuento de las mesas, y eso es lo que hemos señalado como margen, 50 mil votos”, sostuvo.

Además, recordó que “Boric dice que si yo gano por un voto me va a ir a saludar a mí, así yo que feliz lo espero si gano por un voto. Pero claramente, yo creo que nosotros tenemos que llevar esto a las instancias que corresponden para certificar que aquí hay una elección transparente, sin errores de nadie, y eso anda en el voto por mesa más o menos, podemos hablar de unos 50 mil votos más o menos”.

/psg