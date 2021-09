Aunque los veamos plenos de glamour en la alfombra roja, hay varios famosos de Hollywood que no se bañan, al menos no muy seguido.

El tema volvió a generar comentarios luego de que, en una reciente entrevista, Mila Kunis revelara que ella y Ashton Kutcher bañan a sus hijos “recién cuando se les ve la suciedad”. Ellos, por su parte, tampoco se bañan seguido.

Pero Kunis y Kutcher no son los únicos que prefieren usar el jabón esporádicamente. Otra de las celebridades que se refirió al tema fue Jake Gyllenhaal. El actor de “Secreto en la montaña” tiene una postura firme respecto a las duchas diarias.

“Creo que bañarme no es tan necesario. Los buenos modales y el mal aliento no te llevan a ninguna parte, así que eso sí lo llevo a rajatabla. Pero también creo que hay todo un mundo desconocido sobre no bañarse, que también es realmente útil para el mantenimiento de la piel. Ya nos limpiamos de manera natural”, sostuvo recientemente.

Dax Shepard y Kristen Bell no han contado que tan seguido pasan por la bañera, pero sí cómo manejan la higiene de sus hijos: “Soy una gran fan de esperar a que apesten. Una vez que detectas un tufillo, sabes que necesitas bañarles”, confesó Bell.

Pero hay más famosos de Hollywood que no se bañan a diario. Leonardo DiCaprio sería uno de ellos. Aunque nunca se ha referido al tema, varios medios sostienen que el actor solo se baña dos veces por semana, debido a su conciencia medioambiental. Tampoco usaría desodorante, porque considera que daña la naturaleza.

Otra mega estrella que dio sus razones para no bañarse seguido es Brad Pitt. Su pulcritud no parece delatarlo, pero su colega de “Bastardos sin gloria”, Eli Roth, reveló en una entrevista que el actor le escapa a la ducha por cuestiones de tiempo.

“Me contó que cuando sudas y no tienes tiempo para tomar una ducha, puedes usar una toallita de bebé y pasártela por las axilas. Me dijo en el set: ‘Tengo seis hijos. Solo tienes que tomar (las toallitas) y pasarlas un par de veces debajo de las axilas. Hombre, me orinan todo el día. No tengo tiempo de darme una ducha”.

En la misma entrevista con People, Eli Roth agregó que una vez llegó al rodaje oliendo mal porque no había tenido tiempo de bañarse y Brad Pitt le aconsejo: “Toallitas húmedas de bebé, hombre, toallitas húmedas de bebé”.

Y si hablamos de galanes que no huelen como tales, hay que sumar a la lista a Robert Pattinson. El actor de “Crepúsculo” declaró una vez: “Mi higiene personal es vergonzosa. Ha llegado al punto en el que no puedo soportar el aire a mi alrededor”.

Sobre un rumor que señalaba que no se había lavado el cabello en seis semanas, no dudó en admitirlo. “Probablemente. No lo sé. No veo cuál es el punto de lavarte el pelo. Si no te importa si tu cabello está limpio o no, entonces ¿por qué deberías lavarlo?”, declaró a “Extra”.

¿Qué tenían en común Pattinson y Kristen Stewart cuando eran pareja? Su poca higiene personal. El actor contó que Stewart tampoco es fanática de la limpieza, asegurando que solo se cuida para la alfombra roja. Pero en su vida diaria, casi nunca se baña o lava el pelo, no usa perfume y se lava los dientes una vez al día, sostuvo Pattinson.

Huirle al agua y el jabón parece más común de lo que imaginas: Julia Roberts también es parte del grupo. Según declaró un guardaespaldas, la actriz “puede pasar días sin tomar una ducha. Le gusta ahorrar agua, realmente le importa el medio ambiente. Y le gusta el aroma de sus aceites naturales”.

Orlando Bloom es otro de los famosos de Hollywood que no se bañan. Este tema generó conflicto con Miranda Kerr, cuando ambos eran pareja.

Según reveló una fuente a la revista “Star”: “Miranda cree que Orlando es muy apestoso. Recientemente, le pidió que lave su ropa y que tome duchas más seguido. Él usa los mismos jeans durante una semana antes de ponerlos a lavar. Lo mismo con los sweaters, las poleras y las medias”.

/psg