Margaret y Derek Firth se enamoraron cuando eran niños y estuvieron casados durante más de 70 años. La semana pasada murieron juntos a los 91 años en el Hospital General de Trafford, en las afueras de la ciudad británica de Manchester, tras ser reunidos por última vez.

Se enamoraron a los 14 años. Tuvieron cinco hijos, 11 nietos y cuatro bisnietos. Fueron hospitalizados recientemente después de sufrir problemas de salud no relacionados a la pandemia, pero allí se contagiaron de COVID-19.

Margaret y Derek esaban en hospitales separados cuando los médicos empezaron a temer que a ella no le quedara mucho tiempo de vida.

Su hija Bárbara recibió una llamada en la que le dijeron que su madre estaba cerca de fallecer, y le preguntaron si algún familiar le gustaría visitarla en la clínica.

“Por supuesto mi padre aprovechó la oportunidad de ir a verla al hospital. Creo que es probablemente donde lo contrajo (el COVID-19), pero para ser honesta, probablemente él no lo hubiera preferido de otra manera. No había forma de que no fuera a ir a verla”, agregó.

Cuando Derek finalmente se reunió con Margaret, ella le preguntó: “¿Dónde has estado?”

Bárbara indicó que a partir de ahí su madre pareció mejorar, pero su padre enfermó también y debió ser hospitalizado.

Margaret y Derek Firth se enamoraron a los 14 años y llevaban siete décadas de casados.

“Fue un momento bastante triste, pero fue realmente encantador que ambos estuvieran juntos”, dijo Bárbara.

Derek murió primero el 31 de enero, mientras que Margaret falleció solo tres días después.

Barbara, de 50 años, ha agradecido a los ‘increíbles’ trabajadores del servicio de salud británico que permitieron que otros miembros de la familia vieran a la pareja antes de morir.

La pareja, que se casó en mayo de 1950, “amaba divertirse y aprovechar al máximo la vida”.

Margaret fue una ávida jugadora de bingo que tenía entrenamiento como mecanógrafa y había trabajado como encargada de la limpieza en la escuela Bradoak en Tafford (Inglaterra).

Derek, por su parte, trabajó muchos años como carnicero antes de convertirse en almacenista. Era amante del dominó, pasatiempo que practicaba en los pubs locales.

Su última foto juntos es el testimonio de una longeva vida que decidieron compartir desde muy temprana edad. La imagen se hizo viral en redes sociales después de que varios medios locales publicaran la historia de estos ancianos.

Sus familiares esperan poder realizar para ellos una ceremonia fúnebre conjunta.

/gap