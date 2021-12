“Así como no apoyé a Boric, tampoco apoyé a Kast”. Así de claro fue el exprecandidato presidencial de Chile Vamos, y exministro, Ignacio Briones, quien ya había dado luces en su cuenta de Twitter, luego de los agradecimientos que le dio José Antonio Kast en un debate, por apoyarlo. Briones, el 13 de diciembre pasado, escribió: “generalmente resulta agradable que a uno le agradezcan, aunque no sepa por qué”.

Briones, en entrevista con La Tercera, explicó que “no lo apoyé porque me parece que lo que él representa es una involución más que una evolución de hacia donde yo considero que debiera pararse una centroderecha moderna, que tenga ambición de ser gobierno no solo una vez, no solo de manera coyuntural, sino que pensando en el futuro, en este nuevo ciclo político en el que estamos, en esta nueva transición que recién empieza”.

“Creo que Kast representa un retroceso muy importante en aquello que se había ganado y, por lo tanto, las señales que uno dé de apoyo también marcan cuál es la visión de futuro que uno tiene respecto de hacia dónde hay que avanzar”, agregó. A su juicio, Kast sí logró interpretar de mejor manera ciertas demandas ciudadanas, como el orden y la condena a la violencia, pero que “no basta para que pueda ser gobierno”.

Briones dijo ser respetuoso de la decisión institucional que tomó su partido, Evopoli, que optó por apoyar a Kast en la segunda vuelta, pero que separa lo que es la libertad individual de cada persona para ejercer el voto. “Yo no veo en qué parte esté escrito una suerte de transitividad mágica en la cual, luego de haber participado en un proyecto de Chile Vamos, de haber apoyado lealmente a Sichel, se deba apoyar un candidato que fue opositor al gobierno de Chile Vamos, que tiene un proyecto que es sustancialmente distinto. A mí no me parece que haya una automaticidad en esa decisión”, manifestó.

En este contexto, el exministro habló de la necesidad de reconstruir la identidad de Evopoli en la mirada de una centroderecha moderna. “Vale la pena discutir respecto del camino propio. Nosotros hemos sido parte de una coalición, fuimos tremendamente leales al gobierno. Pero ahora es el momento de hacer esa pregunta y reconstruir nuestra identidad para mostrar que este es un partido que tiene una ambición de aportar una centroderecha moderna, liberal, abierta y con un profundo sentido de justicia social”, puntualizó.

En cuanto a su rol político, donde dijo querer contribuir a ser gobierno y sacar en 4 años al Frente Amplio, descartó ser presidente de Evopoli, aludiendo a que es tiempo de las mujeres. Sobre una eventual nueva candidatura presidencial, expresó que “creo que hoy es otro el momento”.

Consultado por las declaraciones de Mario Desbordes (RN), quien dijo que Sebastián Sichel ya no tiene nada que hacer en la coalición oficialista (por no respaldar a Kast), Briones subrayó que “nadie sobra” y hay que dejar de respirar por la herida de la elección. Eso sí, enfatizó que José Antonio Kast representa otro proyecto, “una derecha dura”.

Finalmente, sobre el gobierno del Presidente electo Gabriel Boric, afirmó que “no se trata de apoyar todo, pero hay que apoyar lo bueno” y a lo malo, “oponerse con convicción”. En su opinión, el programa de Boric es “extremadamente maximalista” y se mezcla con un “voluntarismo importante que va a chocar con las expectativas”. Instó a la actual oposición a asumir “su buena cuota de responsabilidad” en el escenario económico por los efectos de los retiros de fondos previsionales. “Los saltos refundacionales son la mejor receta para el fracaso”, sostuvo.

/psg