A pesar de haber perdido su primer encuentro en la fase final del Sudamericano Sub 17 de Ecuador, la Selección Chilena de esa categoría se encuentra más viva que nunca en sus aspiraciones de ingresar a la próxima Copa del Mundo. El equipo dirigido por Hernán Caputto jugará mañana el segundo partido del hexagonal, donde los cuatro primeros de la tabla conseguirán el pasaje a la máxima cita.

La Rojita tendrá la dura obligación de enfrentarse al local, Ecuador, que solamente perdió un partido en el torneo durante la fase de grupos y viene de vencer por 3 a 1 a Paraguay en su debut en la fase final. El encuentro de la Selección Chilena Sub 17 será televisado y podrá observarse en todo el territorio chileno, por lo que los fanáticos podrán alentar a los juveniles a través de la TV.

El equipo de Todos y Ecuador se verán las caras hoy viernes desde las 8.00 pm horario chileno (una hora menos en Argentina, dos en CDMX) en el estadio Olímpico Atahualpa, de Quito. Quienes quieran seguir en vivo el partido podrán hacerlo desde la transmisión televisiva de TVN (Televisión Nacional de Chile) y DirecTV Sports, en los respectivos canales, según el cableoperador contratado por el usuario.

Además, existe la posibilidad de seguir al combinado juvenil a través de streaming. La señal online de TVN va a transmitir el partido, al igual que la de DirecTV, por medio de su plataforma DirecTV GO. Sin lugar a dudas, será un duelo para no perderse ni un minuto, donde ambos equipos deberán buscar la victoria si quieren estar en la próxima Copa del Mundo Sub 17.

IMAGENES DEL ÚTLIMO ENTRENAMIENTO DE LA ROJA

💪 Ya pensamos en el próximo partido del hexagonal final del @CONMEBOL Sudamericano Sub 17: Ecuador 🇪🇨 👊 ¡A seguir con todo, #LaRojaSub17 🇨🇱⚽️, que se viene un nuevo desafío! #VamosLaRojaSub17 #VamosChile pic.twitter.com/KFx7Rqnduv — Selección Chilena (@LaRoja) April 13, 2023

/EMG