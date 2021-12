Un grupo de científicos ha concluido que las diminutas partículas de roca tomadas del asteroide Ryugu son unos de los fragmentos de material “más primigenios” jamás examinados en nuestro planeta, según un artículo publicado este lunes en Nature Astronomy.

El cuerpo celeste mide unos 900 metros de diámetro y orbita el Sol entre la Tierra y Marte, cruzando a veces la órbita de nuestro planeta. Los expertos creen que este asteroide carbonoso probablemente contiene material de la nebulosa que dio a luz al Sol y sus planetas hace miles de millones de años.

Hace dos años, la nave espacial japonesa robótica Hayabusa2 recogió muestras de la superficie de Ryugu, que en diciembre de 2020 fueron transportadas con éxito a la Tierra en un recipiente hermético que viajó dentro de una cápsula. Ahora se han presentado los resultados del análisis inicial de estos fragmentos de roca.

A first look at the @haya2e_jaxa samples brought back from #Ryugu (2/2): the MicrOmega hyperspectral microscope finds widespread hydrated material and organics, but compositional dishomogeneities start appearing at the sub-mm scale… Pilorget et al.: https://t.co/TeuCeCI1Co pic.twitter.com/0wXh5kNDva

“Trozos increíblemente oscuros”

“Estamos apenas en el comienzo de nuestras investigaciones, pero nuestros resultados sugieren que estas muestras se encuentran entre el material más primigenio disponible en nuestros laboratorios”, explicó Cédric Pilorget, profesor adjunto del Instituto de Astrofísica Espacial de la Universidad Paris-Saclay y autor principal de la investigación.

Las muestras del asteroide, cuya edad exacta todavía se desconoce, incluyen cerca de 5,4 gramos de material. Las partículas de roca más grandes miden alrededor de 8 milímetros de ancho, por lo que, a simple vista, parecen “trozos increíblemente oscuros de pimienta negra”, aseguró Toru Yada, investigador sénior asociado de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial y autor principal de otra investigación relacionada con las muestras, también publicada este lunes en la misma revista científica.

Yada y sus colegas descubrieron que la densidad aparente de las muestras es menor que la de los meteoritos carbonosos conocidos, por lo que creen que las rocas son muy porosas, lo que significa que entre los granos indivudales de los materiales en las rocas existen muchas bolsas de espacio vacío que permitirían que el agua y el gas se filtraran.

A first look at the @haya2e_jaxa samples brought back from #Ryugu (1/2): ~5.5 grams of very dark and brittle material, with a lower density than meteorites… suggesting high porosity down to the micro-scale. Yada et al.: https://t.co/9yWHyugaNr pic.twitter.com/Od1FHVX8EH

— Nature Astronomy (@NatureAstronomy) December 20, 2021