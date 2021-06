La realidad es siempre más extraña que la ficción. Esto es especialmente cierto cuando se trata de sexo. No tiene que ser tabú el hecho de que la gente disfruta de fantasías sexuales y muchas de ellas se centran en la ficción, o al menos en la ciencia ficción. Sin embargo, hay gente que van mucho más allá y aseguran tener relaciones íntimas reales con extraterrestres. Se conoce como ‘exofilia’, que significa que una persona se excita con un ser sobrenatural, extraterrestre, místico, robótico o cualquier otro tipo de ser no humano.

La verdad es que, aunque pueda parecer algo nuevo, lo cierto es que la exofilia no es particularmente extraño. Hay grabados en madera de principios del siglo XIX de Japón que representan mujeres siendo acosadas por criaturas con tentáculos. Como ya publicamos en MEP, las abducciones extraterrestres es uno de los fenómenos más misteriosos de nuestra historia. Desde tiempos inmemorables constan registros sobre muchas personas que fueron abducidas por razas extraterrestres. Pero lo más curiosos es que muchas de estas personas no tienen ninguna conexión entre si informan de lo mismo, pequeños seres grises con grandes cabezas, ojos grandes y negros que los llevan a un habitáculo bien iluminado. Allí se les investigan y se les realizan experimentos. Aunque en otros casos las victimas dicen que esos experimentos van mucho más allá, relaciones sexuales con los seres extraterrestres. Y este es el caso de una actriz británica, quien ha revelado públicamente que tiene una relación que un ser de otro mundo.

Una relación a distancia

Una actriz británica dice que tiene una relación sentimental con un extraterrestre que la “secuestró” después de que tener malas experiencias con los humanos. Ahora, quiere normalizar las relaciones entre especies.

“Él no me quiere solo por sexo y no me mentirá como muchos hombres en la Tierra”, dijo la actriz londinense Abbie Bela a la agencia de noticias Caters sobre su supuesta relación a larga distancia, sobre la que publica con frecuencia en su página de Instagram.

Según Bela, el romance intergaláctico comenzó después de que un día dijo que quería que un extraterrestre la “secuestrara” porque estaba aburrida de la pandemia.

“El 31 de mayo, una voz en mi sueño dijo: ‘Espera en el lugar habitual’”, continuó explicando Bela. “Aunque nunca había escuchado la voz antes, sabía lo que quería decir”.

Después de que Bela se quedara dormida, “un platillo volante” apareció fuera de su ventana alrededor de las 00:15 de la mañana, después de lo cual un rayo verde brillante la transportó hasta el OVNI. Una vez a bordo, Bela dijo que se encontró con cinco extraterrestres, que tenían formas humanas muy altas y delgadas.

“No podía verlos con claridad y ellos telepáticamente dijeron que no estaba lista para verlos en su verdadera forma”, afirmó la actriz británica. “Pero por lo que pude ver, tenían un ligero tono verde y grandes ojos negros con rasgos humanos, como cejas”.

La abducida estaba inicialmente preocupada de que se quedara atrapada en la nave espacial de forma permanente, pero después de unos segundos se dio cuenta de que todo se trataba de amor.

“Hubo uno que se conectó conmigo y expresó sus sentimientos”, explicó Bela de su pretendiente interestelar. “No entendí su nombre, pero sentí exactamente lo mismo. Se sentía como estar enamorado por cien veces”.

Y aunque supuestamente afirmaba que salir con un humano era un tabú, su amante interplanetario estaba dispuesta a intentarlo. Sin embargo, Bela alegó que rechazó la invitación del extraterrestre por miedo a ser encarcelada y, después de 20 minutos, regresó sana y salva a su casa. Si bien parece que su pareja extraterrestre puede estar fuera de nuestro mundo, no necesariamente están separados.

“Espero que regrese, y estoy dispuesta a visitar la galaxia de Andrómeda, que es donde vive”, enfatizó Bela, que guarda una bolsa de viaje junto a su ventana en caso de que su “amante” regrese. “La gente ha dicho que me equivoco al pensar en tener sexo con un extraterrestre. Algunos han descartado lo que estoy diciendo, mientras que la mayoría de la gente está enfada por la parte de las citas”.

Sin embargo, Bela insistió en que su relación solo es controvertida para aquellos que no han considerado las citas entre especies, lo que, según ella, ha sido estigmatizado injustamente al igual que las relaciones interraciales en el pasado. Por su parte, la actriz británica da la bienvenida a un encuentro extraterrestre. Ella siente que los extraterrestres ofrecen esa “calidad adicional de atención” que no ofrecen los hombres mortales, quienes, con algunas excepciones, mienten y son hipócritas.

“Creo que los extraterrestres son vilipendiados, pero no son malos», agregó Bela.

De acuerdo con la defensora de las relaciones intergalácticas, quiere ser una de las primeras parejas en “normalizar” las conexiones extraterrestres, que ella ve como la próxima fase del desarrollo humano. A pesar de estar convencida, Bela duda que su extraterrestre regrese a su casa.

“No creo que pueda visitar la Tierra, ya que el gobierno podría cogerlo y usarlo como un experimento», concluyó Bela.

Independientemente de lo que creas, siempre es interesante que personajes públicos revelen sus experiencias con extraterrestres, ya sea con avistamientos ovnis o con abducciones extraterrestres.

