El periódico británico Financial Times, hizo un duro análisis sobre el populismo, la política monetaria y las futuras inversiones en Chile, dejando atrás los años en que nuestro país alcanzó su punto máximo.

Sobre esto, el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló al medio que en 2012 “colocamos más de $ 2 mil millones en bonos soberanos en las mejores condiciones posibles. Solo pagamos 55 puntos básicos por los bonos del Tesoro de Estados Unidos”.

En la actualidadm el panorama es completamente distinto. Tras el estallido social, vino la pandemia del COVID-19 y “los rendimientos de los bonos gubernamentales en moneda local a 10 años aumentaron del 2% en mayo de 2020 a más del 5,5% este mes, llevando los costos de los préstamos a su nivel más alto en más de siete años”, consignó el Financial Times.

“La explicación clave del aumento de los rendimientos ha sido el deterioro político”, sentenció el economista jefe y estratega de inversiones globales de Moneda Asset Management en Santiago, Esteban Jadresic.

Los precios en Chile subieron un 4,8% durante este año, hasta agosto, muy por encima del objetivo del 3% del Banco Central. Por lo mismo, el Financial Times sostuvo que nuestro país “es víctima de la creciente inflación mundial, liderada por los alimentos y la energía. El brusco giro de la política monetaria se produce en un contexto cada vez más problemático”.

Luego del estallido social en octubre de 2019, continuaron, “la presión de las calles ha empujado al Congreso a adoptar medidas populistas, incluida la autorización de tres retiros anticipados sucesivos de ahorros del sistema de pensiones privado a pesar de las advertencias de los economistas de que esto obstaculizaría los mercados de capitales locales y empeoraría el problema. de pensiones”.

En medio de la discusión de un cuarto retiro de las AFP, Felipe Larraín señaló a diario británico que su aprobación generaría “mayor inflación, mayores tasas de interés y menores pensiones, y sería un gran golpe para los mercados de capitales locales”.

A eso sumó que el proyecto no tenía fundamento económico. “Lo que ha producido el gobierno en términos de paquete fiscal significa que no hay razón para hacer un cuarto retiro. Es sumamente negativo e inexplicable, salvo que es popular y estamos en un período electoral”, analizó el ex ministro de Hacienda.

En el marco de las próximas elecciones presidenciales, el medio inglés afirmó que “se espera que quien gane las elecciones enfrente una fuerte presión para aumentar aún más el gasto social y ampliar el alcance del Estado chileno, algo que la asamblea constitucional dominada por la izquierda también está presionando”.

“La pregunta es si se hará de manera responsable”, dijo Alberto Ramos de Goldman Sachs en Nueva York.

Por su parte, Igal Magendzo, economista jefe de Pacifico Research en Santiago, aseguró que “se estaba volviendo cada vez más difícil para los inversionistas valorar el riesgo chileno debido al nivel de incertidumbre política. Hay una actitud de esperar y ver qué pasa”.

