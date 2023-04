La Asociación de Tasadores de Chile (Asatch) cuestionó a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por las querellas que presentará el municipio contra tres tasadores. Esto, en el marco de la frustrada compra de la clínica Sierra Bella.

Recordemos que la Contraloría General de la República (CGR) objetó ayer la compra de la exclínica Sierra Bella por «precio injustificado». Además, el ente realizará un sumario para determinar las responsabilidades del hecho.

El municipio ofertó 234.124 UF ($8.252.873.341 pesos), monto que fue aceptado por la inmobiliaria dueña. Al respecto, la CGR evidenció «una gran diferencia entre el precio pactado por el municipio (…) en relación al precio en que fueron previamente adquiridos los inmuebles por parte de la empresa vendedora», señalaron en un informe.

Tras el informe de Contraloría, la alcaldesa Hassler anunció querellas contra tres tasadores (los arquitectos Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo Rocha) contratados por el municipio para fijar el precio de compra.

Críticas de tasadores

Sobre las querellas, el presidente de la Asatch, Teodosio Cayo Araya, dijo a La Tercera que “lo consideramos inquietante y sí nos parece que es una decisión que no va en el camino correcto, más aún si esto es un trabajo que se hizo de manera privada con el municipio. Me imagino que las condiciones contractuales no establecían sanciones por estar fuera, lejos o cerca del valor de compra venta”.

En esa línea, indicó que el precio final a pagar “es una decisión propia del municipio de hecho, aunque los tasadores hayan dicho el mismo valor o hayan dicho cualquier otro valor, es decisión del comprador y el vendedor llegar a acuerdo”.

“Los tasadores definen valores, no precios y por lo tanto el precio lo define quien está interesado en comprar y quien está interesado en vender”, complementó.

A su vez, apuntó que el rol del tasador es “definir es un marco referencial con el cual la persona que va a tomar la decisión puede efectivamente tomar esa decisión o acercarse a ese precio, pero no necesariamente define el valor en el cual la persona va a comprar, porque si fuera por eso sería una persona que participa en arte y parte dentro de un proceso que es precisamente la tarea del tasador ser independiente al proceso”.

/