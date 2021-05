Son muchos los que a lo largo de los años han afirmado presenciar la visita y, en ocasiones, incluso un secuestro por parte de alienígenas. Supuestos hechos paranormales que pocas veces se pueden refutar con evidencias.

La última en hacerlo ha sido una mujer británica, quien afirma que ha sido abducida por los extraterrestres más de 50 veces y que encima lleva moretones como prueba de ello.

Según informa el medio británico Daily Star, Paula Smith cuenta que su primer contacto con estos seres fue cuando era una niña: “La primera vez que vi una nave fue en 1982. Estaba en el bosque y estaba completamente en silencio. Pude ver lo que parecía una forma de boomerang con un brazo extra. Cada brazo tenía una luz al final. Recuerdo dos de las luces, una era azul y la otra verde, pero no puedo recordar la tercera”.

