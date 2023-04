Pese a que Bad Bunny daba la noticia de su próximo concierto con el siguiente mensaje, “Tengo mucho que decirles, pero mejor les digo mañana en Coachella”, a los internautas no les importó eso y hasta cuestionaron el hecho de que “reapareció” en las redes sociales.

“Es que él no sabe que existe la ¿depilación?, “De verdad que no sé qué le ven ????”, “Que cosa tan horrible????”, “Mejor no hubiera reaparecido, el mundo es mejor sin”, “Eso se llame una gente sin higiene por más uff ??????? duchado que ande”, “Ni recordaba que existía”, fueron algunos de los comentarios por los internautas.

Por otro lado, el boricua fue tendencia en el mes de marzo, luego de que se viera en diferentes ocasiones con la modelo estadounidense, Kendall Jenner y hasta informaciones de un presunto jujú, aseguraron que el hombre tenía con ella.

