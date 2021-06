El Gobierno ingresó la tarde del miércoles la solicitud que busca extender el Estado de Excepción Constitucional a raíz de la pandemia de coronavirus en Chile.

La Cámara de Diputados tendrá una sesión especial este jueves para abordar el oficio del Presidente.

Sobre esta extensión se refirió en Tele13 Radio la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), quien indicó que “hay un denominador común para todos los parlamentarios de oposición” frente a este tema.

“Antes de discutir la extensión [del Estado de Excepción], creemos que el gobierno tiene que comparecer en el Senado para dar cuenta de lo que se ha hecho en este periodo de Estado de Excepción Constitucional”, expresó la senadora.

En este sentido, señaló que “nosotros antes de definir una posición, primero es necesario discutir y conocer qué es lo que el gobierno ha hecho en este tiempo”.

En la vereda contraria, el oficialismo ha solicitado terminar con las cuarentenas y flexibilizar el toque de queda, entre otras medidas, para apoyar la extensión.

Sobre este planteamiento de los partidos de Chile Vamos, Provoste dijo que está claro que “hace rato que el gobierno ha perdido su parte de apoyo en el parlamento con su bancada oficialista”.

Provoste y una eventual primaria

La búsqueda de una candidatura presidencial unitaria de la centroizquierda continúa en vilo, pese a que la presidenta del Senado, Yasna Provoste, ha declarado en varias oportunidades que no tiene pensado pensado presentarse a una primaria presidencial o al menos no tiene temor de hacerlo cuando corresponda.

– La senadora Rincón dice que lo que ella quiere es una primaria de Unidad Constituyente para definir entre la candidatura del PS, del PPD, eventualmente la candidatura del Partido Radical y una candidatura de la DC. ¿El mecanismo de primaria le parece el más eficiente o el mejor?

“Yo estoy disponible para apoyar las decisiones que tomen las estructuras partidarias y quienes finalmente estén en ese papeleta.

A mí me llama mucho la atención que quienes más se encargan de pedir primarias, nunca se han sometido ni siquiera a una elección en la junta de vecinos. En eso da lo mismo, yo soy senadora, me he sometido a muchísimas elecciones, de verdad, yo creo que nuestra contribución tiene que ver con estar con los pies en el Chile real, como presidenta del senado yo he colaborado en todo lo que ha estado a nuestro alcance hoy día se requiere y la resolución respecto a lo electoral corresponde a los dirigentes de los partidos, son ellos o ellas los que con seriedad y buen criterio, no por los apuros de ningún grupo o por molestias de otros, quieran resolver el mejor camino para nuestro sector.

Esa es una materia a quienes hoy corresponden a quienes hoy tienen una responsabilidad partidaria. Nuestra responsabilidad, como senadora, es contribuir a tener siempre los pies en la tierra y entender que hoy día hay todavía muchas familias que la está pasando mal”, respondió Provoste.

