El calendario de julio se movió y llegó el martes 13, una fecha asociada a la mala suerte que despierta supersticiones en algunas personas, que repiten como un mantra la frase: “en martes trece, no te cases ni te embarques”.

El origen de la “maldición” sería la fusión de la tradición católica, donde el 13 está asociado con el número de asistentes a la última cena, la crucifixión de Jesús y otros augurios, con la tradición romana, en la que el dios Marte era el dios de la guerra y, por ende, poco propicio para casamientos o largos viajes.

Quienes no contrajeron matrimonio ni partieron en barco hoy fueron los usuarios de Twitter, que en cambio prepararon montones de memes para pasar el día. En estas publicaciones, los usuarios mezclaron situaciones personales con la agenda deportiva (hoy juega Boca) y otros chistes para que el día pase con la menor sal posible.

Los mejores memes del martes 13

Los memes que combinaban el martes 13 con Julio Iglesias.

Mientras dure el mes de julio tendremos que convivir con los memes que combinan cualquier día del mes con el cantante Julio Iglesias. Los usuarios no podían dejar pasar esta ocasión, llena de superstición y misterio, para hacer un juego de palabras que arranque alguna risa al pasar.

La agenda deportiva se coló hoy en los memes sobre el martes 13.

Los hinchas de Boca también aprovecharon para canalizar su ansiedad con algunos memes. Es que el xeneize va a jugar hoy a partir de las 19.15 contra Atlético Mineiro, y muchos no podían creer la mala suerte de empezar a definir los octavos de final de la Libertadores en una fecha tan simbólica.

Los hinchas de Boca cruzan los dedos para enfrentar a Atlético Mineiro un martes 13.

Los mejores memes por la llegada del martes 13.

Otros aprovecharon la ocasión para recordar a lo que señalan como fuente de mala suerte. Un usuario escribió contra la Afip: “este martes 13 no te cases, no te embarques, y no esperes que funcione la Cuenta Corriente para Monotributistas y Autónomos”.

Los mejores memes por la llegada del martes 13.

La cuenta oficial del Real Club Recreativo de Huelva, que milita en la tercera división del futbol español, aprovechó el martes 13 para anunciar al mediapunta José Mari, su refuerzo… ¡Número 13!

Los mejores memes por la llegada del martes 13.

LA NACION