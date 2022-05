Eso a nivel grupal, porque a nivel individual la chilena no se cansa de recibir galardones. Tras ser nombrada por la FIFA con el premio The Best como la mejor portera del mundo, ahora la Division 1 hizo lo propio y la nombró la mejor arquera de Francia.

Endler, además fue incluida en el once ideal de la liga y en la ceremonia pudo compartir con figuras históricas del fútbol francés como Ronaldinho Mbappe o Thierry Henry.

🧤⚽ ⚽🧤 Il a plu des arrêt cette saison avec @TIANEendler. Son travail est récompensé par le Trophée de meilleur gardienne de la saison de @D1Arkema #TropheesUNFP pic.twitter.com/j4qxUxgHRa — UNFP (@UNFP) May 15, 2022

