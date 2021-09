Matrimonios que acaban es algo de todos los días, pero un caso en India llamó la atención de los medios locales e internacionales. Se trata de un hombre que exige el divorcio porque su esposa no se baña todos los días.

Una mujer recurrió a la Célula de Protección de Mujeres de la localidad de Aligarh, en Uttar Pradesh, India. La esposa acusó que su esposo recurrió al triple talaq para separarse de ella.

El talaq es una antigua práctica musulmana prohibida por la ley india, donde los hombres se podrían separar de sus parejas al decir tres veces la palabra talaq.

La mujer acusó a su esposo de aplicar esta práctica porque no se bañaba diamante.

“Una mujer nos entregó una denuncia por escrito en la que afirmaba que su marido le había dado triple talaq con el pretexto de no bañarse todos los días”, aseguró una consejera de la Célula

“Estamos brindando asesoramiento a la pareja y sus padres para salvar su matrimonio”, añadió la fuente.

#Aligarh | UP Husband Seeks Divorce As Wife Doesn't Bathe Daily | Women Protection Cell Intervenes

▪️Women Cell: "We're trying to counsel man to not break his marriage with his wife as it is a minor issue which can be solved"

— Men’s Day Out (@MensDayOutIndia) September 28, 2021