Hace 20 años, el “viajero en el tiempo” más famoso de esta generación iluminó Internet. Había venido desde el año 2036 para ayudar a salvar el mundo. Y se dirigía a Rochester para encontrar un IBM 5100. El 2 de noviembre de 2000, un hombre que se hacía llamar John Titor, con el nombre de usuario “Time_Traveler_0”, publicó un mensaje en un foro de Internet poco conocido, algo llamado Foro del Instituto de Viajes en el Tiempo. Dijo que había hecho un viaje al 2000 para coger algunas fotos familiares y ver a la familia en Tampa y Rochester.

Esa introducción, publicada en la categoría de foros de mensajes paranormales/extraterrestres/teoría de la conspiración que buscaba visibilidad en la red, desencadenaría todo un terremoto de cuatro meses, con Titor respondiendo numerosas preguntas, y explicando a los usuarios sobre su vida en 2036 e incluso ofreciendo diferentes predicciones de nuestro propio futuro. Durante los próximos cuatro meses, las 570 publicaciones de Titor en Internet describirían un “próximo” conflicto civil por una elección presidencial de Estados Unidos, e incluso advirtió sobre un brote de enfermedad de las vacas locas. Sin embargo, el 24 de marzo de 2001, John Titor se despidió. Se dirigía a 2036. Pero el fenómeno de John Titor no había terminado. De hecho, estaba comenzando. Porque esos cuatro meses, esas 570 publicaciones aproximadamente, llevarían a un sitio web (JohnTitor.com), numerosos libros (como “John Titor: la historia de un viajero en el tiempo”), una película (“Traveler Zero”), una obra de teatro (“Time Traveler Zero Zero”), un videojuego (“Steins;Gate”). Pero ahora, en un momento donde las plataformas de videos compartidos están teniendo mucha relevancia, un supuesto viajero del tiempo que publica videos en TikTok afirma que viene del año 2485 e incluso se ha atrevido a revelar una inminente catástrofe.

Viajero del tiempo en TikTok

El ‘tiktoker’ conocido como “That One Time Traveler” publica innumerables videos en TikTok compartiendo fechas de momentos importantes en un futuro no muy lejano. A pesar de que los escépticos dicen que no hay absolutamente ninguna prueba de lo que publica, y con algunos de sus seguidores señalando que sus predicciones anteriores no se han cumplido, ha logrado acumular la suma 1.2 millones de seguidores.

“Recuerda la fecha del 7 de octubre de 2021, algo asombroso se encontró en el Océano Atlántico”, dice en un video publicado el 28 de marzo. “El descubrimiento cambia las aguas para siempre y también cambia las vidas humanas para siempre. Marca la fecha, querrás recordar esto”.

Como muchas otras de sus predicciones, no proporciona más detalles sobre lo que podría ser. A diferencia de otros supuestos viajeros en el tiempo que documentaron su vida explorando una ciudad aparentemente desierta y que queda claro que es todo un engaño, “That One Time Traveler” crea las publicaciones con videos mediante montajes y nunca muestra su rostro o su “planeta de origen”. En otro de sus polémicos videos afirma que es del año 2485 y trabaja para una empresa llamada Aura, que ha creado una máquina del tiempo.

“Vivo en un pequeño planeta llamado ‘Vadho’”, añade el supuesto viajero del tiempo. “Es uno de los planetas más pequeños que hemos encontrado con fuentes confiables y signos de vida.”

Y en una revelación aún más extraña, el “viajero del tiempo” dice que un asteroide gigantesco provocará la destrucción de la Tierra el 6 de julio de 2788.

“Sin embargo, en ese momento hemos logrado civilizarnos con éxito en Marte, la Luna y muchos otros planetas”, agrega That One Time Traveler.

Las publicaciones del supuesto viajero del tiempo han provocado todo un revuelo en la red social para compartir videos. Y son muchos los usuarios que han señalado que algunas de sus revelaciones no eran precisas y otros dudaban de cómo él sabe la fecha del fin de los tiempos. Pero lo que está claro es que “That One Time Traveler” quiere postularse el nuevo John Titor. Y hay que recordar que ya sea la historia de Titor real o no, le otorgaron un mayor nivel de credulidad con respecto a la cuestión del viaje en el tiempo.

Lo que no sabe mucha gente es personas inquietantemente creíbles han explicado sus experiencias sobre viajes en el tiempo en eventos cuando no había conocimiento público preexistente de que ocurriría. Es cierto que no existen pruebas contundentes sobre si son reales o no, solo destellos de esta naturaleza, pero como teoría, la ruptura de la temporalidad explicaría gran parte de la actividad anómala en el mundo de hoy.

