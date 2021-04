Cada año, nuevas predicciones apocalípticas afloran a través de los oscuros márgenes de Internet y los considerados medios sensacionalistas. En los últimos años, se predijo que el mundo terminaría en una guerra nuclear, el impacto de un asteroide y una nueva era de hielo, por nombrar solo algunas de las profecías apocalípticas más populares. No hace falta decir que ninguno de ellos se ha hecho realidad, o por lo menos esto es lo que dicen los escépticos ya que aún continuamos aquí.

Pero la mayoría de nosotros estará de acuerdo en que 2020 fue todo menos un año normal, considerado por algunos como el fin de los tiempos tal como los conocemos. Y 2021 no nos ha defraudado, con todo tipo de fenómenos que superan toda lógica y racionalidad. Como los sucesos que están ocurriendo en todo el mundo, y que tiene como protagonistas a los animales. ¿Qué está ocurriendo realmente?

Ovejas en círculos

Christopher Hogg, de 47 años, estaba dando un paseo en bicicleta por Rottingdean, en el condado de Sussex Oriental, Reino Unido, cuando vio un rebaño de ovejas comportándose de manera extraña. Las fotos que hizo de los herbívoros inusualmente silenciosos se encontraban en una formación geométrica casi perfecta. A primera vista, evoca imágenes de los misteriosos círculos en los cultivos, que han estado apareciendo en todo el mundo durante décadas.

“Estaba en mi paseo en bicicleta diario y llegué al cerro y vi este magnífico círculo”, dijo Hogg a la versión digital del periódico británico Daily Mail. “En ese momento estaba a un kilómetro de distancia, lo que me hizo pensar que fuera lo que fuera, era enorme. “Tenía forma de platillo, como una nave alienígena. Era hermoso, pero también en 2021 un poco demasiado extraño para su comodidad. Me acerqué más y más cerca y luego me di cuenta de que el círculo era una oveja”.

Hogg, profesor de la Universidad Royal Holloway, también dijo que estaba nervioso por su comportamiento “extraño”.

“Las ovejas suelen ser ruidosas, paso por delante de ellas todos los días, pero este día estaban muy quietas y tranquilas”, continuó explicando Hogg. “Era tan silencioso, como si estuvieran en trance. Fue muy inquietante”.

De repente consumido por el deseo de alejarse de las ovejas, pedaleó rápidamente a su casa y mostró las fotos que había tomado a su mujer Victoria y su hijo Louis, quienes pensaron que eran ‘una locura’. También compartió las instantáneas en Facebook, donde otros usuarios intentaron ofrecer sus teorías sobre qué estaba sucediendo realmente.

“Hubo mucho debate sobre si se trataba de una cosecha o un círculo de rebaños o si las ovejas estaban siendo convocadas por una fuerza extraña”, enfatizó el profesor de la Universidad Royal Holloway. “Otros pensaron que podrían estar bromeando con el granjero. Todos estuvimos de acuerdo en que era un misterio que justificaba el regreso de Mulder y Scully”.

Círculos de gusanos

Pero aquí no acaba todo ya que a finales del mes de marzo ocurrió un suceso similar en Nueva Jersey, EE.UU., pero esta vez con lombrices. La mayoría de la gente sabe que las lombrices de tierra se mueven hacia la superficie después de una tormenta, pero un aguacero ocurrido el 25 de marzo en Nueva Jersey fue seguido por un extraño ‘lombriznado’ que los científicos aún no han podido explicar. Una mujer presencia el momento en que cientos de gusanos formaron en una enorme espiral en la acera.

Las lombrices no se movían en círculo, aunque gusanos individuales se retorcían. Es bien sabido que los gusanos forman ‘manadas’, densos nudos que pueden contener miles de gusanos, pero no forman patrones circulares. Kyungsoo Yoo, un biólogo de la Universidad de Minnesota, dijo al portal científico Live Science que mientras que los gusanos aparecen en masa después de la lluvia, nunca había visto un patrón ciclónico antes. Llamó a la forma habitual «realmente interesante». La mujer, que pidió permanecer en el anonimato, estaba paseando a su perro cerca del río Hudson cuando se encontró con el misterioso fenómeno.

Rápidamente envió las fotos del círculo de gusanos a un miembro del Concejo Municipal de Hoboken, Tiffanie Fisher, quien las compartió en Facebook. Fisher explicó que sabía que las lombrices de tierra salen después de la lluvia, pero nunca había visto nada como esto. Poco después de que se hiciera público el fenómeno, surgieron todo tipo de teorías, como plagas bíblicas o que el ‘Luna de gusano’, nombrada por los nativos americanos para describir la luna llena que emerge a principios de la primavera, cuando el suelo está lo suficientemente caliente para las lombrices a la superficie. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que los gusanos estaban en una ‘espiral de muerte’, un fenómeno que ocurre en las hormigas cuando los miembros se separan de la colonia principal.

Pero lo cierto es que estos extraños comportamientos han provocado todo tipo de reacciones en el seno de la comunidad científica, que no entienden porque las ovejas se estaban comportando de esta manera. En el caso de las ovejas, algunos dicen pastaban en una línea ley o cerca de ella. Estas son líneas energéticas e invisibles que atraviesan la Tierra y son consideradas como puntos importantes de adoración y curación. Pero tal vez los insulares círculos de animales tengan relación con la gran cantidad de terremotos y actividad volcánica en todo el mundo. Podría ser una clara evidencia de alguna catástrofe inminente a escala mundial. Tampoco podemos descartar la relación con la actividad extraterrestre en nuestro planeta.

/psg