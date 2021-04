El agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87 fue fotografiado por primera vez hace casi dos años por el proyecto Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT, por sus siglas en inglés), pero ese logro fue solo el inicio. Ahora, gracias a las observaciones de múltiples telescopios de distintas partes del mundo, los científicos han podido obtener nuevas imágenes sin precedentes.

El nuevo conjunto de datos recopilados por 19 observatorios diferentes fue publicado esta semana en un estudio en la revista The Astrophysical Journal Letters, brindando una visión única de este agujero negro y su sistema, ubicado a unos 55 millones de años luz de la Tierra.

In 2017, telescopes around the world simultaneously observed the supermassive black hole in galaxy M87. Data from those observations, which span the electromagnetic spectrum, have been released to provide further insight into its behavior. https://t.co/IHd9b8yFF6 #BlackHoleWeek pic.twitter.com/xFa3vdjMni

— NASA JPL (@NASAJPL) April 14, 2021