El autor suizo Erich von Däniken popularizó en 1984 con su bestseller “Recuerdos del futuro (Chariots of the gods)», con hechos científicos, la idea de que los puntos de referencia de la civilización antigua como las pirámides egipcias, Stonehenge y las líneas de Nazca en Perú eran en realidad estructuras y sitios de aterrizaje construidos por extraterrestres. Esta línea de razonamiento resultó ser popular porque estos puntos son difíciles de explicar.

Un ejemplo lo encontramos con el mecanismo de Anticitera, un dispositivo que se cree que es un reloj astronómico construido por los antiguos griegos. Naturalmente, algunos han sugerido que en realidad fue creado por una especie exótica avanzada. Considerado por los científicos como el artefacto tecnológicamente más sofisticado que existe desde la antigüedad, los investigadores creen que el propósito del dispositivo era decirle al usuario la posición del Sol, la Luna, y algunos planetas, que permitía predecir eclipses. El mecanismo de Anticitera demuestra que ya hemos encontrado tecnología extraterrestre mejor que la nuestra. Y lo más sorprendente de todo es que también se ha realizado ingeniería inversa. Ahora, un video filtrado muestra un camión transportando un OVNI triangular a unas instalaciones de la compañía aeroespacial Lockheed Martin en el desierto de Mojave, California, EE.UU.

OVNI estadounidense

Un video publicado el 22 de septiembre en TikTok y Twitter muestra un misterioso objeto aerodinámico transportado por un camión al desierto de Mojave. Según el usuario de Twitter Ruben Hofs, quien analizó el video, cree que probablemente estaba siendo trasladado a la instalación de sección transversal de radar de Helendale (Lockheed Helendale Radar Cross Section Facility), ubicado en Helendale, California.

“Es un modelo de demostración de la forma y/o posiblemente el material de la piel”, dijo Hofs. “Probablemente no sea un diseño funcional o incluso definitivo. El centro inferior de montaje en pedestal gigante será el lugar donde está asegurado para que pueda probarse en busca de capacidades de sigilo. Se ve bien”.

Coincidentally, this morning I stumbled upon a very interesting tiktok video of an unknown shape on a flatbed trailer. The scaffolding in the background got my interest and this appears to be the Helendale Radar Cross Section Facility. Also, this does not seem to resemble the pic.twitter.com/Yo9WcKrDkQ

— Ruben Hofs (@rubenhofs) September 22, 2021