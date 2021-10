¿Qué más podría ocurrir en este 2021? Pues aparte de la pandemia, fenómenos climáticos extremos, fuertes terremotos o erupciones volcánicas, que vendieran la casa en la que se basó la saga ‘The Conjuring’. En 2019, cuando Jenn y Cory Heinzen compraron la casa de Rhode Island que se hizo famosa por la saga de James Wan, inicialmente se quedaron en una habitación de la planta baja, durmiendo en literas durante los primeros cuatro meses. Además de estar asustado, Heinzen dijo que fue una señal de respeto por los espíritus, dejar que se acostumbraran a ellos en lugar de molestarlos. Y efectivamente, una entidad oscura apareció en la puerta para mirarlos, pero curiosamente no les dio miedo.

“Una vez que nos dimos cuenta de que ambos estábamos despiertos y ambos lo vimos, desapareció”, recuerda Heinzen.

Desde entonces, el matrimonio dice que se han conectado muchas veces con los espíritus de la casa, y han construido un negocio que permite a los investigadores paranormales pasar la noche en la propiedad. Sin embargo, ahora han decidido vender la casa, con fantasmas incluido.

Un pedazo de nuestra historia

La inmobiliaria Mott & Chace Sotheby’s International Realty, propiedad de Benjamin Kean y Ben Guglielmi, vende la propiedad por tan solo 1.2 millones de dólares.

“Estoy buscando a alguien que continue dirigiendo el negocio como lo iniciamos”, explica Cory Heinzen.

La casa está ubicada a unos 40 minutos de la pequeña ciudad de Harrisville, Rhode Island, EE. UU., y tiene un terreno edificable de 34.000 metros cuadrados. Construida con tablas de madera oscuras y desgastadas, la casa transmite el aura de una vivienda que se cierne sobre sus propios fantasmas. En el interior hay velas hechas a mano, manojos de hierbas secas y una escalera de madera sin terminar que lleva a un gran sótano con paredes de piedra. La estructura original fue construida alrededor de 1736, pero apareció por primera vez en los registros en 1836.

“Una foto aérea de la casa rodeada de bosque te da cada impulso de cerrar la puerta, y agarrar un crucifijo”, continúa explicando Cory.

La casa fue conocida por los aterradores sucesos ocurridos en la década de 1970 cuando la familia Perron se mudó con cinco hijas. Experimentaron encuentros desgarradores, y según Keith Johnson, un investigador paranormal que fue testigo de todos los sucesos paranormales, presencio como una de las hijas fue abofeteada por una entidad invisible y una guadaña volando de la pared del granero casi decapitando a la madre. Más tarde, los Perron solicitaron ayuda a los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

“Mi creencia personal es que hay un demonio allí”, dice Johnson.

En 2013 se estrenó “Expediente Warren: The Conjuring”, que se filmó en Carolina del Norte a pesar de que la casa real está ubicada en Rhode Island. La antagonista de “The Conjuring” es Bathsheba Sherman, una bruja que asesinó a su bebé. Pero los Heinzens dicen que no han encontrado ninguna evidencia de que esa historia sea cierta. Bathsheba es un personaje histórico enterrado en el cementerio a unos 6 kilómetros de distancia de la casa, pero después de una extensa investigación, los Heinzens no pueden relacionarla con acusaciones de brujería o asesinato.

“Bathsheba es un misterio”, declara Cory. “Cuando compramos la casa, pensamos en sumergirnos y conocer la verdadera historia”.

Cory dice que nunca ha sentido ninguna presencia malevolencia en la casa. Ella y su marido creen que los fantasmas provienen de la Guerra del rey Felipe, que luchó entre tribus nativas americanas e inmigrantes ingleses en la zona desde 1675 hasta 1676. Los Heinzens, que también son investigadores paranormales, compraron la casa por 439.000 dólares al anterior propietario, que fue uno de los varios después de los Perron. Gastaron 50.000 dólares en reformas. También crearon viviendas en el antiguo granero, que utilizan mientras los investigadores investigan la casa.

“Compramos la casa con la esperanza de compartirla con el mundo”, declaró Cory. “Y siento que hemos hecho un gran trabajo al comenzar eso”.

Venden la casa debido a los problemas de salud de Jenn y el estrés de administrar el negocio mientras también se encargan de cuidar una segunda casa en Maine. La inmobiliaria ha declarado que la fama de la casa será un punto de venta.

“Tenemos algo realmente especial, no solo una parte de la historia paranormal sino también una parte de la historia de Hollywood”, dijo Benjamin Kean, de Mott & Chace Sotheby’s International Realty. “No muchas casas te van a dar ese paquete”.

A pesar de poder vivir donde se puede romper el velo entre los vivos y los muertos, los Heinzens aseguran que su casa es muy agradable.

“No hay ruido ni contaminación lumínica”, aseveró Jenn. “Es tranquilo sentarse en el porche trasero y pasar una agradable velada escuchando el arroyo y los animales. Yo diría que es real. En esta época en la que ves, ‘basado en hechos reales’”.

