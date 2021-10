El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, criticó duramente a los diputados de la oposición que buscan impulsar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera tras la publicación de la investigación de los Pandora Papers, que abordó una operación de compraventa por la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas.

Tras una reunión con el comité político de La Moneda, el ministro Secretario General de Gobierno reiteró que los antecedentes del caso “eran conocidos” y que el mandatario fue sobreseído de una causa que fue revisada en detalle por la Fiscalía.

“Lo que dice (el reportaje) que es nuevo, no lo es. Todo fue parte de la investigación y en esa investigación quedó clarísimo que no hubo ningún tipo de irregularidad y que el presidente no tuvo participación“, expresó.

Bellolio añadió que “querer hacer una acusación constitucional no es más que un aprovechamiento político y una lógica de golpe blanco que es inaceptable en una democracia”.

El ministro afirmó que los legisladores que buscan la acusación constitucional por el caso Dominga “están desesperados”, señalando que la acción “tiene una motivación política, (los diputados) quieren aparecer más en las encuestas y ocupar una cuestión antidemocrática”.

Desde La Moneda informaron que el mandatario va a entregar una información oficial cerca de las 13:00 horas, donde entregaría su versión de los hechos.

/psg