Luego que el abanderado presidencial de la UDI, RN y Evópoli, Sebastián Sichel (IND), confirmó que sí retiró parte de sus ahorros previsionales, el coordinador político de su campaña y ex diputado, Pedro Browne, salió en su defensa y acusó una “cacería de brujas” por parte de los abanderados presidenciales Yasna Provoste (DC, PPD y PS) y Gabriel Boric (FA y PC).

Según explicó Pedro Browne, Sichel al igual como todos los chileno tiene “el derecho en la vida a decir lo que quiere de su vida privada, contarlo o no contarlo o cuándo contarlo”.

“Por otro lado, no hay ninguna contradicción, porque no existe contradicción respecto de creer que hay una mala política pública que está aprobada, pero por diversas razones poder necesitarlo, querer hacerlo, etc. El caso de Sebastián Sichel es muy simple, lo pasó a su Ahorro Previsional Voluntario (APV), donde sigue siendo para fortalecer sus pensiones, pero con una diferencia que esos recursos los administra él y no la política, que es el gran temor que hoy tienen los chilenos”, agregó en entrevista con la radio Agricultura.

En esta línea, el coordinador político de Sichel criticó que la discusión en torno a si su candidato presidencial retiró o no su 10% es una “especie entre cacería de brujas, inquisición que quiere instalar Yasna Provoste, Gabriel Boric, respecto de quién retiró o no retiró sus fondos, de un proyecto de ley que ellos aprobaron”, pese a que, “desde el momento que está aprobado todos los chilenos tienen la libertad de hacerlo y no tienen que rendirle cuentas a nadie”.

Por último, Pedro Browne aseguró que durante la campaña de Sebastián Sichel “no se la ha escondido nada a los chilenos, sino que se tomó una decisión de cuándo hacer explícita una situación”. Además, destacó que su carrera por La Moneda sigue en pie y cuenta con “más aprobación, menos rechazo, es lejos el candidato más competitivo en segunda vuelta”.

“Yo no sé porque podría afectar la credibilidad, porque una persona dice en el momento que él quiere, yo creo que los chilenos están aburridos de las imposiciones desde la izquierda, que cuando ellos quieren hay que decir las cosas”, concluyó.

