1 años, 2 meses, y 18 días. Ese es el tiempo que lleva Chile bajo un Estado de Excepción Constitucional producto de la pandemia del Coronavirus.

Una medida que rige desde el 18 de marzo de 2020 y que, entre otras cosas, permite limitar las libertades de movilización y reunión. Tras un año de vigencia, el Ejecutivo tuvo que pedir autorización al Congreso para prorrogar la medida por otros tres meses.

Si bien en esa ocasión estuvieron los votos, se hizo en medio de un tenso debate, donde el Ejecutivo tuvo que rendir cuentas sobre su manejo de la pandemia.

Ahora las dudas están puestas sobre lo que pueda ocurrir tras la semana distrital, ya que la medida -que permite decretar los toques de queda- tiene vigencia hasta el 30 de junio y, si se quiere mantener, se necesita de un nuevo visto bueno por parte del Congreso.

El problema es que esta vez es el propio oficialismo el que pide poner término a la medida. “El estado de excepción ya cumplió su objetivo y no es necesario renovarlo” afirmó a El Mercurio el senador Iván Moreira, mientras que Juan Antonio Coloma hizo ver que “acostumbrarse a que la única forma de enfrentar los temas es restringiendo voluntades me parece que no está en el sentido correcto”.

En la bancada de diputado RN el parlamentario Gonzalo Fuenzalida se mostró partidario de “no extender la medida y poder vivir con la pandemia, con vacunación”, mientras que Arturo Longton afirmó al mismo medio estar a favor de renovar pero “acompañado de mayores libertades para que los chilenos no sigan conviviendo con una salud mental cada vez más deteriorada”.

En la oposición ya han iniciado las conversaciones sobre el tema, considerando que el Estado de Excepción está ligado a la entrega de ciertos beneficios, como el IFE (que está garantizado hasta septiembre, pero luego de eso dependerá del estado de excepción) y el posnatal de emergencia.

“Lo vamos a ver en su mérito, cuando se haga la presentación”, afirmó el martes la presidenta del Senado, Yasna Provoste.

En tanto, el diputado DC Matías Walker afirmó a T13 que “estoy abierto, porque desde el punto de vista administrativo te permite agilizar procesos de ayuda, contratar personal sanitario. Pero esto tiene que ir acompañado a una vacunación universal y obligatoria, porque tenemos demasiados rezagados y eso nos está afectando a todos”.

Por su parte, el PS Rabindranath Quinteros manifestó: “Tal como lo señalé en marzo es insostenible mantener el toque de queda en nombre de la pandemia. El plan Paso Paso necesita cambios y hoy Minsal tiene atribuciones para restringir movilidad, no necesita prologar toque de queda”.

Desde el Frente Amplio, el parlamentario RD Miguel Crispi fue enfático en que “no podemos seguir normalizando las restricciones de libertades fundamentales”.

Gobierno: “estamos viendo la posibilidad de ir generando mayores niveles de libertades”

Este miércoles, en radio Duna, el ministro de Economía, Lucas Palacios, abordó el tema, señalando que “estamos viendo la posibilidad de ir generando mayores niveles de libertades, porque llevamos más de un año en una situación bastante anómala”.

“A medida que avanza el proceso de vacunación y el impacto es positivo, vamos a poder ir avanzando en mayores niveles de libertad y apertura. Soy optimista para los próximo meses”, dijo.

A los dichos de Palacios se suman los expresados por el titular del Minsal, Enrique Paris, quien el lunes aseguró que “esto depende de la voluntad del Ejecutivo, pero también de la voluntad del Parlamento. En estos momentos sabemos que el Estado de Excepción se cumple el 30 de junio y días antes, obviamente con preparación, veremos si eso debe continuar o no”.

De todos modos, recordó que el Estado de Excepción “nos permite adoptar algunas medidas que combaten la pandemia, pero también medidas que tienen que ver con recursos económicos, con disponibilidad de elementos y con la compra rápida a veces de algunos elementos indispensables para el tratamiento de la pandemia”.

/psg