Este domingo, un inserto publicado a página completa por el Colegio Médico en El Mercurio escaló la tensión entre el Gobierno y el gremio de salud. “Tres años de un Gobierno maltratador con la Comunidad Médica” es el título del comunicado firmado por el Consejo Nacional del Colmed, en que denuncian el “no cumplimiento de los compromisos adquiridos” con los trabajadores de atención primaria y los servicios de la salud.

Hay quienes asumieron que este escrito venía a respaldar los polémicos dichos de la presidenta Izkia Siches durante su participación en el podcast “La Cosa Nostra”, ya que a sus espaldas la doctora tenía el logo institucional del Colmed, lo que no le impidió emitir frases contra el Ejecutivo y el Ministerio de Salud como: “Una guerra campal con el gobierno”; “es el peor gobierno”; “fotos con todos los infelices”. El diputado RN, Leopoldo Pérez, fue uno de ellos y sostuvo: “Yo más bien tiendo a pensar que es una burda y probablemente costosa manera que tuvo el Consejo Nacional del gremio de blindar los destemplados dichos de su presidenta”.

Lo cierto es que esta publicación se venía gestando hace semanas por la Mesa Directiva del Colmed. Específicamente el viernes 12 de marzo, durante un Consejo Nacional, Siches y su círculo cercano informaron sobre los planes de publicar este inserto con el fin de “aclarar y denunciar” distintos enfrentamientos con el Gobierno que no se han podido resolver durante estas semanas. Según cuentan algunos consejeros regionales del Colmed, la presidenta nacional todavía tendría un rol muy activo dentro del gremio médico y no habría comenzado aún su prenatal como ella misma señaló durante la entrevista. “Me fui de lengua, me van a retar, pero bueno. Ya estoy de prenatal”, fueron sus palabras.

Aseguran que la idea se aprobó por mayoría, pero solo en cuanto al fondo, ya que entre la mayoría de los consejeros comparten la molestia sobre algunos anuncios recientes. “La forma, el título y el texto no se discutió. El título del Gobierno Maltratador no se mostró”, dice Carlos Carvajal, uno de los representantes de Santiago.

En el inserto se cuestiona el no pago de las asignaciones a especialistas jóvenes de la red pública, la exclusión de la comunidad médica para el Bono Covid, la reducción y modificación del plan de formación de especialistas, la habilitación para ejercer sin revalidación de títulos o certificaciones y un proyecto que busca autorizar la prescripción de medicamentos a profesionales no médicos.

Los equipos de salud han trabajado muy duro durante la pandemia, pero no hemos sido considerados por el Ejecutivo, seguimos con compromisos incumplidos. Somos la primera línea en atención, pero la última en consideración. A pesar de ello jamás abandonaremos a nuestros pacientes. pic.twitter.com/l9SJZeHQOV — Colmed Chile (@colmedchile) March 21, 2021

Luego de la aprobación por el Consejo, el texto del inserto fue elaborado “desde arriba” y mostrado durante la semana pasada en la reunión de la Mesa Directiva Nacional, junto a los presidentes de los consejos regionales.

En esa instancia, se habría mostrado el contenido del comunicado sin una votación de por medio y hubo críticas de parte de algunos presidentes sobre el término “maltratador”. El representante de El Loa, Sergio Silva, dijo en El Mercurio que “quizás decir maltrato era una palabra un poco más fuerte y amplia, y en eso probablemente no estaban de acuerdo todos los presidentes regionales, pero sí en relación al escaso compromiso con la situación de la desprofesionalización del médico”.

En la misma línea, el presidente del consejo regional de Punta Arenas, José Antonio Sepúlveda, sostiene que “en el fondo estamos de acuerdo, hay una serie de injusticias que se han cometido en contra del gremio”. Pero asegura, que como consejero se opuso al término “maltratador”. “Yo tengo otra visión de eso, me parece que no hay que entrar en el juego de las descalificaciones”, señala.

Sepúlveda también es crítico de las palabras emitidas por Siches en la entrevista y dice: “Aunque haya sido en tono jocoso no me parece que es la forma en que un colegio profesional de la talla del Colmed tenga que estar expresándose respecto de quien esté en el Gobierno”.

Su par de Los Ángeles, Luis Medina, señala que “una cosa es el hecho de que nosotros como consejo estemos de acuerdo en la mayoría de las críticas desde el punto de vista gremial y otra distinta es la forma o el lenguaje en cómo se expresó ese día. El término maltratador no recuerdo que haya sido aprobado”.

El texto redactado fue enviado a un chat en que participan los consejeros y luego publicado, pero no existe certeza si todos sus miembros lo vieron o lo “aprobaron”, ya que no existió una votación posterior al respecto, por lo que algunos miembros del ente gremial se enteraron por la prensa. Esta situación ahondó las diferencias que venían creciendo dentro del Colmed por las declaraciones de Siches… y ahora por el inserto.

| “Cabe preguntarse si la Dra. Siches estará dispuesta como mínimo a retractarse públicamente. Es el pedido de los más de 9 mil médicos (48,2% de los votantes) que no votamos por ella y que pensamos que Colmed no es propiedad de ningún grupo o partido”, se lee en la carta de los Médicos Gremialistas.

A los cuestionamientos realizados en la interna por algunos miembros del Colmed, se sumaron los diputados de Renovación Nacional Leopoldo Pérez y Andrés Longton, en su calidad de jefe y subjefe de bancada, respectivamente. “Nos gustaría saber si la inserción que pagó el Colmed es compartida por la totalidad de sus colegiados”, dijo Pérez. Mientras que Longton llamó a los colegiados del Colmed a pronunciarse si comparten “la forma y el fondo” de la inserción en cuestión, afirmando que “me cuesta creer que los médicos asociados del Colmed compartan la forma y la oportunidad en que se plantean sus demandas gremiales”.

Respuesta del ministro Paris y petición de retractación de médicos gremialistas

El ministro de Salud, Enrique Paris había evitado referirse a los dichos en que la dirigente gremial lo aludía directamente. “Creo que (Enrique Paris) quería ser sobre todo ministro y estuvo disponible, y está disponible para tragarse todas las del Gobierno, independiente de que no esté de acuerdo”, señaló Izkia Siches en el podcast, palabras que Paris escuetamente había calificado como “inadecuadas”.

Tras la publicación del inserto y en el punto de prensa realizado el domingo durante la recepción de un nuevo embarque de vacunas Sinovac, el jefe de la cartera de Salud respondió. “Los sueldos no se van a bajar, las asignaciones se pagarán en su mérito, pero hay que entender que las pagan los directores de servicio (…) y varían según la necesidad de la región”, dijo el ministro. Sobre la disminución de becas, aseguró que esta situación no es efectiva, sino que se trata de un proyecto para acortar la duración de algunas especialidades, “porque necesitamos especialistas más rápidamente” y agregó que las demandas por las asignaciones y la formación de especialistas realizadas por el Colmed quedarían a cargo del subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac.

Y durante el balance diario del lunes por el Covid-19, Paris afirmó que “cuando se ataca al ministro, cuando se ataca a la subsecretaria o al subsecretario, no nos atacan a nosotros, atacan al personal de salud que ha estado trabajando en esta pandemia de forma sacrificada, entregando parte importantísima de su tiempo, alejándose de su familia, incluso hemos tenido funcionarios que han perdido la vida”. Y añadió que “de ninguna manera yo voy a renunciar al Colegio Médico de Chile porque aunque haya recibido ciertos ataques, que no los voy a responder, eso no me inhibe de seguir siendo parte”.

Quien no descartó tan tajantemente la opción de renunciar fue la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, en su calidad de doctora y miembro del Colegio Médico, envió una carta a Izkia Siches en la que sostiene: “Me resulta inentendible e inaceptable que ahora diga que se saca fotos con ‘todos los infelices’ cuando se refiere al Gobierno. Permítame decirle que sus declaraciones me sorprenden, horadan el cargo que ostenta, quiebran confianzas y golpean su propia estatura como titular de la institución que encabeza”.

Hizo un llamado a Siches a “enmendar el rumbo” ya que, escribió, “de no ser así, no sólo sería para mí una gran decepción personal, sino que con mucha tristeza -por los años que llevo colegiada- me vería en la necesidad ética de presentarle mi renuncia al Colegio Médico de Chile”.

Con la inspiración de Rubilar, médicos gremialistas del Colmed se desmarcaron y le escribieron a Siches una “invitación a retractación pública”. En ella señalan que “Izkia Siches no representa el sentir de los miles de colegas que la eligieron” y que “somos miles los médicos que reconocemos la esforzada labor de la Autoridad Sanitaria”

“Cabe preguntarse si la Dra. Siches estará dispuesta como mínimo a retractarse públicamente. Es el pedido de los más de 9 mil médicos (48,2% de los votantes) que no votamos por ella y que pensamos que Colmed no es propiedad de ningún grupo o partido”, exponen en la misiva.

Por Daniela Bas para El Líbero.cl

/psg