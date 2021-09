Respeto y tiempo para tomar una postura formal es lo que pidió la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, luego de que el convencional Rodrigo Rojas Vade (ex Lista del Pueblo) admitiera que mintió sobre su diagnóstico y reconociera que no padece cáncer, asegurando eso sí que tiene otra enfermedad “que me cuesta mucho trabajo reconocer “para “no enfrentarme al estigma social”.

“Tomaremos una postura como mesa, como Convención cuando esté todo formalizado”, dijo escuetamente ante la prensa la representante de los pueblos originarios sobre uno de los vicepresidentes de la mesa, en un encuentro ciudadano del que participó en Concepción.

Loncon -quien ayer realizó la Cuenta Pública del órgano a dos meses desde su funcionamiento.- enfatizó que “estoy acá para dar cuenta de las cosas positivas de la Convención y les dije que vamos a dar una postura como mesa una vez que tomemos la información de manera formal y también la calificaremos, veremos los pasos que hay que seguir”.

Pidiendo que no se le insistiera con el tema conocido en la tarde de ayer luego de él mismo revelara la información en su cuenta de Instagram cuando en paralelo se conoció a través de La Tercera, Loncón solicitó “respeto por la situación del convencional. Hay una situación de enfermedad de por medio, hay una situación humana de por medio, es lo primero que yo puedo decir como persona y como presidenta de la Convención”.

Asimismo envío un mensaje a los ciudadanos: “Decirle a la sociedad y decirle al pueblo de Chile que la Convención sabe actuar y va a actuar de la manera más justa, de la manera que mejor pueda salir respecto a este problema y a los otros que se puedan presentar de diferente índole.

Loncon “agradeció mucho su preocupación, agradezco todas las preguntas, les vamos a dar una respuesta formal a la altura de la Convención, tal vez mañana. Mañana es lunes, ya trabajaremos en eso”.

/psg