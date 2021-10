Tras el alza que ha experimentado en los últimos días en algunos sondeos, quedando incluso en segundo lugar en la carrera presidencial, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, desestimó “pescar de exitismo”, aunque valoró los resultados.

Según arrojó la última encuesta Cadem dada a conocer ayer, Kast se ubicaría en el segundo puesto con un 15% de aprobación, superando así a la carta de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien bajó a un 12% de respaldo.

De gira por la Región de Valparaíso, Kast comentó que ha sido “una semana especial, porque también tuvimos buenas noticias respecto del avance de la candidatura y lo que buscamos es no pecar de exitismo, sino poner bien los pies en la tierra y decir que hemos avanzado a paso firme, con la ayuda de muchas personas, que estamos contentos de los resultados, pero que tenemos que trabajar con más fuerza aún para lo que viene”.

En esa línea, afirmó que si bien “las encuestas suben o bajan y nosotros tenemos un proyecto político que va más allá de una encuesta, de una elección, nuestro proyecto político es de mediano y largo plazo así que para esto estamos trabajando”.

Y agregó que “esto no genera un cambio, es una alegría que las encuestas reflejen un mejor resultado, pero seguimos trabajando con la misma fuerza que lo hemos hecho en los últimos años”.

“Yo creo que el trabajo que hemos desarrollado en forma metódica a lo largo del tiempo hoy está rindiendo frutos (..) cuando uno es de una línea, mantiene un planeamiento claro, las personas en situaciones como las que nos ha tocado vivir en el último tiempo, después del 18 de octubre y la pandemia, buscan claridad y certeza”, sostuvo.

Por su parte, Sichel asistió esta mañana al lanzamiento de la campaña parlamentaria y de cores de RN, ocasión en que también abordó los sondeos: “Me da risa, porque me van a preguntar de las encuestas todo el rato, si yo le creyera a las encuestas no estaría aquí parado en esto, ¿o no?, si algunos de ustedes que me apoyaron le creyeran a las encuestas, no me habrían apoyado”.

A su juicio, “al final esto no es un juego de encuestas ni de popularidad, el que crea que la política se trata de ser popular que vaya a otros concursos, hay programas en TVN (…) la política es ante todo un ejercicio de liderazgo y convicciones”.

Pandora Papers

Respecto al artículo publicado por Ciper Chile, realizado en el marco de la investigación denominada “Pandora Papers”, donde se hablaba de la participación del Presidente Sebastián Piñera en la venta de la minera Dominga, Kast comentó que “el tema de Dominga viene generando discusión hace bastante tiempo, hoy día se han presentado algunos antecedentes que podrían llegar a tener una gravedad mayor. Pero yo pediría al menos a los candidatos, a los políticos, que no lo utilicen de una manera electoral”.

De este modo, insistió en que “estamos acostumbrados en el tema de los retiros, de la migración, en distintas aéreas del devenir de la nación que se utilizan los temas con fines electoralistas, y sería un error que se prestaran los parlamentarios para utilizarlo políticamente, aquí hay una intencionalidad que tiene que funcionar, están los tribunales civiles, medioambientales, la Fiscalía tiene que tener un rol y si el Parlamento quiere investigar esta en su justo derecho hacerlo, pero que se haga por etapas”.

“Ayer vimos a muchos planteando acusaciones constitucionales que son herramientas legítimas, pero que claramente han sido abusadas por el sector del oposición al actual Gobierno”, afirmó.

