La serie animada, Los Simpson, lo hizo una vez más. Protagonizado por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, el programa televisivo se ha caracterizado por sus predicciones acertadas, como la presidencia de Donald Trump que apareció en el capítulo del 2000, Bart from the future, o la pandemia.

Y este 2021 no fue la excepción. Los Simpson predijeron la toma del Capitolio que sucitó en Washinton, D.C., en enero de este año, el traje color púrpura que utilizó la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, en la investidura del presidente Joe Biden, entre otros episodios de la vida pública en los Estados Unidos.

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, en el 2014 la serie animada predijo el viaje que el multimillonario británico, Richard Branson, realizó este año a bordo de una nave de Virgin Galactic y que espera que marque el comienzo de una era de turismo espacial lucrativo.

Durante su estancia en el espacio, el británico y su equipo se detuviero a flotar en ingravidez, admirando la curvatura de la Tierra desde las una de las 12 cabinas de la nave. Una escena similar ocurrió dentro de la serie en el episodio The Art of War, en donde un personaje muy aprecido a Richard flota en una nave espacial

Otro de los episodios de la vida pública que Los Simpson predijeron fue la manera en que Kamal Harris se vistió para asistir a su inauguración y la del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La Vicepresidente utilizó un atuendo morado diseñado por Christopher John Rogers y Sergio Hudson.

Lisa Simpson utilizó un autendo muy similar en el capítulo Bart from the future, en donde la hija mayor de los Simpson se convierte en la siguiente en ocupar la silla presidencial después de un turbulento gobierno con Donald Trump a la cabeza.

En ese mismo sentido la caricatura también predijo que Tom Hanks se convertiría en el conductor de la transmisión de la inauguración. Además, predijo los disturbios que ocurrieron en el Capitolio de los Estados Unidos en enero de este año, cuando algunos simpatizantes de Trump entraron al lugar.

Esto, de acuerdo con lo que ocurrió en el episodio In the treehouse of Horror XXXI, en el cual Homero se queda dormido durante un día de elecciones y, al despertar, encuentra todo destuído. Este hecho fue señalado por los usuarios de redes sociales por la similutud de ambos escenarios.

¿Qué predicciones tienen los Simpson para el 2022?

Mundial Qatar 2022

Uno de los eventos más importantes, en cuanto a deportes, es la internacional Copa del Mundo a realizarse en Qatar durante 2022, año en que, posiblemente, podamos ver una final entre Brasil y España, de acuerdo con la caricatura.

Los automóviles voladores

No es exclusivamente una imagen que hayan compartido los Simpsons en primer lugar, pero tampoco luce tan descabellado el anuncio de un primer automóvil volador lanzado al mercado para todo público, pues ya existen algunos nombres y productos sobre la mesa que podrían cumplir la profecía.

El revés a Estados Unidos en el uso de armas

El mundo entero volteó a México en fechas recientes, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó una demanda en contra de los fabricantes de armas en los Estados Unidos, como una posible solución al freno del tráfico de armamento y la disminución de la violencia en el país.

Comida a través de internet

Quizás la más disparatada teoría es la aplicación de la comida virtual. En algún capítulo se puede ver a Marge en plena comida con Homero, pero ingieren sus alimentos a través de un dispositivo electrónico, en hologramas. Suena imposible.

