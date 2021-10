El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió a las revelaciones de los Pandora Papers, en la que se entregan nuevos detalles de la venta de minera Dominga por parte de la familia Piñera-Morel a la familia Délano durante el primer gobierno del mandatario.

Entre otros nuevos antecedentes, se dio a conocer que en la operación se estableció una cláusula que permitiría el último pago de la venta solo en caso que no se realizaran cambios regulatorios de protección ambiental que obstaculizaran el desarrollo del proyecto minero.

Luego de la publicación, el Presidente Sebastián Piñera realizó un punto de prensa donde entregó su versión. Indicó que no existe conflicto de interés y que la justicia había declarado su inocencia judicial.

Al respecto, el abanderado oficialista recalcó: “Lo que he dicho abiertamente estos días: transparencia total y aclarar todo lo que sea necesario”.

“Los conflictos de interés son una tragedia en el país y por lo tanto nos gustaría que quede lo más claro posible que no hay conflictos de interés. No basta lo que ya han resuelto los tribunales, se requiere abiertamente explicar hasta el último detalle, de manera que la ciudadanía quede tranquila”, sentenció Sichel.

Consultado sobre qué decisión hubiese tomado él sobre Dominga en caso de haber sido Presidente, sostuvo que “nunca habría tenido este conflicto de interés porque no tengo ni un peso más allá de lo que tengo en la cuenta. Yo no voy a hacer hipótesis respecto a lo que hubiera o no hubiera hecho antes”.

Finalmente, sobre si considera que hay conflicto de interés en la operación, señaló que “lo que yo he visto hasta ahora, lo que ha informado el Presidente, es que no lo hay. Pero por eso lo que espero todos los días es que siga aclarando cualquier duda que exista”.

