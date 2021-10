Durante esta mañana, Sichel evitó responder en distintas oportunidades si realizaría un acuerdo con Kast en caso de pasar a una segunda vuelta presidencial.

De hecho, el ex ministro expresó tener diferencias con el ex diputado y señaló: “nosotros participamos en una primaria abierta de un sector político que en general tenía diferencias y estuvimos dispuestos a ponernos de acuerdo en un proyecto común. No soy un caudillo, no decidí andar solo con mi partido, sino que decidí esa diversidad. Tienes complejidades”.