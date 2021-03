Una demanda reposa en el 11° Juzgado Civil de Santiago. El documento fue presentado por la empresa Best Quality Products Spa en contra de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) y su representante legal, el ahora candidato a la reelección por Recoleta, Daniel Jadue.

La acción de notificación judicial de protesto de cheque responde a que el pasado 26 de febrero de 2021, la Achifarp -a través de Jadue- emitió un cheque para ser pagado a Best Quality Products Spa por la suma de $103.530.000, pero el documento fue protestado por Banco Estado y el argumento que entregan es que la firma autorizada -del también aspirante a La Moneda- no se encuentra vigente.

Cuando un cheque resulta protestado los afectados tienen hasta un año para exigir su cobro judicialmente. Las acciones deben comenzar precisamente por la notificación de protesto de cheque y, posteriormente, se podría iniciar un juicio para obtener el pago con intereses y costas.

“Con el propósito de preparar la vía ejecutiva en contra del cuentacorrentista, y de configurar en su caso, el delito de giro fraudulento de cheques en contra del girador, solicito disponer la notificación judicial del protesto del cheque individualizado precedentemente a Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), representada legalmente por Óscar Daniel Jadue Jadue, ambos ya individualizados”, dice el documento presentado en tribunales el pasado 4 de marzo.

La acción fue presentada solo poco días antes de que la candidata al Gobierno de la Región Metropolitana, Karina Oliva (Comunes), se reuniera con Jadue (PC), el 17 de marzo, y comprometieran un trabajo conjunto para impulsar los servicios populares a nivel regional que, al menos, en el caso de Recoleta incluyen óptica, farmacia, inmobiliaria y disquería, entre otros comercios.

El mismo Jadue, que actualmente compite por la reelección en Recoleta en abril -aunque al mismo tiempo ha anunciado su aspiración presidencial- presentó la iniciativa en su Twitter: “Asumimos el compromiso de trabajar conjuntamente y llevar a toda la Región Metropolitana la farmacia, óptica, librería e inmobiliaria popular para que más personas accedan a medicamentos, lentes, libros y arriendos a precio justo”.

Propuesta que además llega en una época en que las farmacias populares han estado envueltas en polémica por el interés de Jadue de traer a Chile medicamentos que no encuentran con completo respaldo científico para tratar la Covid-19 a través de la Asociación. Primero cuando insistió en importar Interferón, una medicina creada con tecnología médica cubana, propuesta que fue rechazada por el Instituto de Salud Pública debido que se trata de un fármaco de uso hospitalario que pretendía ser usado en atención primaria en Recoleta.

Y este año la controversia ocurrió por el Avifavir -de origen ruso-, sobre el cual existe “muy poca información” respecto a si “ofrece o no algún beneficio en personas con Covid-19”, de acuerdo con el panel de expertos que asesora al Ministerio de Salud. En esta ocasión el medicamento sí fue autorizado, pero en fase experimental, por lo tanto no puede ser comercializado o distribuido, salvo en el Servicio de Atención Primaria de Alta Resolutividad Dr. Juan Concha, de Recoleta; y hay que llevar registro de cada vez que sea administrado.

Sin embargo, al hacer su propuesta Oliva, desde Recoleta, quiso destacar “el desempeño exitoso no sólo de la óptica, sino que también de la inmobiliaria, farmacia, librería y otros servicios populares que se han implementado en la gestión del alcalde Jadue”. Además, anunció que buscará una alianza entre el Gobierno Regional y los gobiernos locales para fortalecer la implementación de estas iniciativas. “Porque lo popular es bueno y lo bueno se comparte, nos comprometemos a que en nuestra gestión fortaleceremos una ciudad justa y digna para todas las personas que habitan en la Región Metropolitana”.

El primero de estos servicios fueron justamente las farmacias populares. La primera se inauguró por iniciativa de Jadue en Recoleta en el año 2015, y a febrero del año pasado había operativas 154 farmacias comunales en todo el país y 104 municipios que realizaron compras intermediadas de medicamentos, que implicaron un gasto de $9.247 millones, distribuidos en 691 medicamentos y productos farmacéuticos, de acuerdo con Cenabast.

Jadue, por su lado, mostró apoyo a la propuesta de Oliva: “Alcaldes y alcaldesas venimos reclamando hace mucho tiempo que cuando tenemos un Gobierno Regional que efectivamente no es del color político de uno, tenemos que andar poco menos que mendigando los fondos concursables y que no todos los municipios tienen la capacidad técnica instalada para poder competir en igualdad de condiciones. Creemos que eso se debe acabar y por lo mismo creemos que es fundamental lo que está planteando Karina, de establecer una alianza estratégica entre los gobiernos regionales y los gobiernos municipales de tal manera de poder llevar una mejor calidad de vida a toda la Región Metropolitana”.

El cheque protestado

La acción de Best Quality Products Spa actualmente se encuentra archivada en el juzgado debido a un “tema técnico procesal”. No obstante, se espera que esta semana pueda reactivarse el proceso. Trascendió que hasta el momento no existe ningún aproximación para llegar a un acuerdo por los más de $100 millones adeudados.

Best Quality Products Spa figura como proveedor del Estado en Mercado Público y en Chile Proveedores su giro es descrito como la venta al por mayor no especializada y actividades de consultoría de gestión. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, en junio de 2020, la compañía prestó servicios a la Municipalidad de Lo Espejo para la adquisición de 3.100 overoles blancos de protección para la Covid-19, que implicaron un costo de $24.716.300.

Ahora que en el caso de Achifarp, y su representante legal Jadue, fue presentada la notificación judicial del protesto del cheque, corresponde que al deudor (Achifarp) se le informe que el mismo no ha sido pagado y se le da un plazo de tres días para que cumpla con el pago del capital, intereses y costas judiciales que se pudieron haber generado debido al no pago. El dinero debe ser depositado en la cuenta corriente del tribunal que conoce de la gestión.

En caso de que el deudor no pague después de notificado el protesto, el acreedor podrá ejercer la acción ejecutiva o criminal que proceda contra el deudor.

