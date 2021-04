Antonella Ríos remeció Instagram con una osada postal en ropa interior. Se trata de una de las tantas imágenes «exclusiva» que comparte en la plataforma UnLock.

«Es una aplicación donde uno hace imágenes que son de contenido exclusivo y que no se suben a Instagram, porque las censurarían», explicó la actriz a en enero pasado.

«El contenido que subo a UnLock son desnudos osados. En general son fotografías producidas, pero también hay algunas tipo selfie. Siempre se publica contenido donde uno se programa para hacerlo. No es una foto a la pasada, hay pega detrás», explicó.

En su reciente publicación, la ex «Brujas» compartió una reflexión: «No les pasa que ‘porque no hablamos mas seguido ahora que no nos podemos ver’».

Elogios para Antonella

«Tengo fotos nuevas», añadió, junto al link que permite acceder a sus fotos exclusivas.

Con era de esperarse, Antonella se llenó de elogios. «Me encanta!!! Hermosa, sexy y atrevida», «Qué mina!!! Te pasaste» y «Te pasaste», son algunos de los comentarios que recibió en su más reciente posta.

Original de La Cuarta

