Continúan las reacciones en torno al borrador de la Nueva Constitución que se someterá a plebiscito. La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) volvió a reiterar su descontento con parte del texto que quedó en el borrador de la nueva Constitución y llamó al actual Gobierno para que impulse su agenda de forma paulatina.

“No es secreto, y lo hemos hecho ver, que creemos que hay ciertas normas que van en el sentido contrario de garantizar un mejor país para todos. Como banca, hemos y seguiremos brindando nuestro apoyo técnico en todas las instancias que sean necesarias”, dijo el presidente de la Abif, José Manuel Mena, en el marco de un seminario en el que el Banco Central expuso el Informe de Estabilidad Financiera del primer trimestre.

No obstante, el ejecutivo no profundizó en los aspectos del borrador de la nueva Constitución que no tienen una buena recepción en la banca.

Mena también recalcó que es importante la estabilidad y la certeza, “para un país más justo necesitamos garantías y sostenibilidad en el tiempo, necesitamos inversión, necesitamos más empleos”.

En esa línea y en el marco las palabras para dar inicio al seminario, el ejecutivo pidió que tras el proceso de nueva Constitución se “retome el interés por analizar la evidencia empírica y los argumentos técnicos, y se revaloren las recomendaciones de los propios reguladores, pues de lo contrario – y como hemos visto este año-, se dañan profundamente la gestión de riesgo por parte de los oferentes de créditos, así como también el bienestar de los hogares”.

Ante esta línea argumental, Mena llamó a no retroceder: “En un año, retrocedimos dos décadas en avances de inclusión financiera en hipotecarios. Debemos, entonces, plantearnos hacia qué dirección estamos realmente avanzando”. Además, el ejecutivo dijo se debe “seguir defendiendo la institucionalidad del Banco Central”

Desde los bancos también mostraron su preocupación por las cifras de inflación, por factores internos y externos, y reiteraron sus críticas a los retiros de dinero desde los fondos de pensiones.

“¿Los resultados? Una desvalorización del dinero y un mercado de capitales extremadamente debilitado, ha llevado a las tasas de interés de los créditos hipotecarios a severas alzas, complejizando el acceso a la vivienda para miles y miles de familias”, dijo Mena ante las iniciativas de giros.

Mensaje al Gobierno

Desde la Abif también tuvieron palabras para el Gobierno de Gabriel Boric, el cual fue calificado como una administración “encabezada por una nueva generación y que llega con una mirada distinta”.

En esa línea y ante el programa del Gobierno, Mena destacó que “compartimos plenamente la necesidad e importancia de avanzar en derechos sociales”.

Sin embargo, desde la Abif llamaron a que “todos estos avances sean con una mirada a largo plazo, entendiendo que las buenas políticas públicas no se hacen de la noche a la mañana, sino con tiempo y perseverancia”.

Ante esto y en el tema económico, Mena reiteró la importancia de dar “señales importantes para retomar la senda del crecimiento de nuestro país. Bienvenidos sean los cambios, pero con responsabilidad y de la mano de la experiencia. No retrocedamos por intentar hacer las cosas distintas”.

Sobre los desafíos propios, la Abif destacó la necesidad de llegar a “personas que se mantienen en la informalidad y apoyar a quienes ya están bancarizados, con un esfuerzo clave en la educación financiera que vemos que es tan necesario”.

/psg