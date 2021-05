Siempre nos han fascinado los extraterrestres, por así decirlo. Y matemáticamente hablando, los extraterrestres deberían existir. Hay dos billones de otras galaxias que podemos ver, cada una con 100 mil millones de mundos similares a la Tierra. 100 mil millones, por lo que es difícil creer que todos no estén habitados. Entonces, ¿puede ser que los ovnis que vemos casi diariamente sean de otros mundos?

Es cierto que la mayoría de los avistamientos que tiene la gente generalmente se pueden explicar: el planeta Venus, aviones, cometas, estrellas fugaces, pájaros. Pero del cinco al diez por ciento son los casos en los que se puede descartar cualquier explicación, incluido que sean de origen extraterrestre. Y ahora ha llegado el momento de saber la verdad, o por lo menos sobre los encuentros de la Marina de EE.UU. con ovnis.

Han llegado

Oficiales retirados de la Marina de EE.UU. ha hecho una sorprendente revelación, que los avistamientos de ovnis que han violado repetidamente el espacio aéreo de los EE.UU., poseen tecnología 1.000 años superior que la que posee Estados Unidos. Tal como publicamos en MEP, el video publicado la semana pasada y confirmado como real por el Pentágono mostraban un OVNI grabado desde un buque de guerra de los Estados Unidos cerca de San Diego antes de sumergirse bajo el agua. Al comentar sobre el video, un exoficial de la Marina dijo que la tecnología de esto ovnis está 100 a 1000 años por delante de la que posee Estados Unidos.

“La tecnología que presenciamos con el Tic-Tac era algo contra lo que no hubiéramos podido defender con nuestras fuerzas en ese momento”, dijo Sean Cahil, un jefe de armas retirado de la Marina de los EE.UU, al presentador de la CNN Chris Cuomo. “Lo que vimos en el Tic-Tac son ​​los cinco observables. Estos indican una tecnología que supera nuestro arsenal en al menos 100 a 1000 años en este momento”.

En abril del pasado año, el incidente de ‘Tic Tac’ fue uno de los tres videos publicados por el Pentágono que mostraban imágenes de ‘fenómenos aéreos inexplicables’ tomadas por pilotos de la Marina de los EE.UU. Al menos seis pilotos encontraron el misterioso objeto mientras volaba a gran velocidad sobre el Pacífico cerca de México el 14 de noviembre de 2004. La forma en que se movió ha llevado a la especulación de que era un OVNI y se ha convertido en una pieza clave de evidencia para aquellos que creen en extraterrestres.

A Cahil se le unió Christopher Mellon, ex subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia durante las presidencias de Clinton y George W. Bush. Cuando le preguntaron sobre la probabilidad de que los vehículos no identificados fueran extraterrestres, no lo descartó y dijo: “Es posible que alguien nos haya encontrado antes de que nosotros los encontremos”.

En la entrevista con Cuomo, Sean Cahil, que sirvió en el USS Princeton, explicó qué hizo que el OVNI, que se conoce como el ‘Tic-Tac’ debido a su forma, sea tan preocupante. En primer lugar, la aeronave tenía superficies de control cero, no tenía ningún medio de propulsión que pudiéramos detectar, se movía a velocidades hipersónicas y precedía a los pilotos hasta su punto máximo, por lo que parecía tener algún conocimiento de dónde estaban los pilotos. se dirigieron antes de tiempo.

“No poseemos esas habilidades para hacer eso en nuestros arsenales en este momento”, continuó explicando Cahil. “Tenemos violaciones recurrentes del espacio aéreo de EE. UU. por parte de vehículos no identificados. Son muy capaces, en algunos casos más capaces de cualquier cosa en nuestro propio inventario. Esto ha estado sucediendo durante años. La verdad recién está emergiendo. Hemos tenido una falla masiva de inteligencia, y ahora tenemos una amenaza, una amenaza desconocida, que debemos resolver.”

Agregando a los comentarios de Cahil, Mellon dijo que Estados Unidos y el mundo son claramente vulnerables, y que los avistamientos habían estado ocurriendo durante demasiado tiempo antes de obtener la atención necesaria de las autoridades.

“Tenemos mucho que poner al día aquí”, enfatizó Cahil. “Pero es muy preocupante. No es una crisis inmanente, una amenaza inmanente, no ha habido hostilidad. Pero hay mucha actividad y es cada vez más audaz. Recientemente hemos tenido estas cosas alrededor de los buques de guerra frente a la costa de California, sobrevolando las defensas estratégicas de misiles en Guam y otras cosas. Así que con todas las tensiones en el mundo, China y el resto, es algo que debemos tomarnos en serio.”

Christopher Mellon dijo en otra entrevista a la NBC que había “mucha continuidad” entre los informes recientes de ovnis y los informes que se remontan más atrás.

“Lo que estamos viendo son una serie de cosas distintas”, manifestó Mellon. “A veces estamos viendo un objeto de 15 metros que puede viajar a velocidades hipersónicas y aparentemente entrar en órbita o descender desde altitudes potencialmente superiores a los 300.000 metros”.

Pero lo más inquietante es que Mellon agregó que el estigma social en torno a la denuncia de tales eventos ha mantenido callados a los testigos de tales fenómenos durante mucho tiempo. Esta revelación fue compartida por el teniente coronel Alex Dietrich, quien fue entrevistado por el programa de actualidad de la CBS 60 Minutes, y fue uno de los dos ex pilotos de la Marina que recordó haber recibido órdenes de investigar “múltiples vehículos aéreos anómalos” en 2004.

Y después de todas estas revelaciones, ya ha habido una respuesta oficial. Ayer, el senador por el estado de Florida Marco Rubio advirtió que los ovnis representan una seria amenaza para la seguridad nacional y los legisladores ya no pueden burlarse del tema. A medida que aumenta la inquietud sobre la publicación del informe del Departamento de Defensa sobre avistamientos de fenómenos aéreos no identificados por parte de personal militar el próximo mes, Rubio dijo a 60 Minutes que la amenaza debe tomarse en serio.

“Algunos de mis colegas están muy interesados ​​en este tema y algunos, ya sabes, se ríen cuando lo mencionas”, dijo Rubio. “Pero no creo que podamos permitir que el estigma nos impida tener una respuesta a una pregunta fundamental”.

Rubio dijo que la posibilidad de que aviones no tripulados o aviones de una potencia militar rival, o de otra civilización, ingresaran al espacio aéreo estadounidense sin permiso debería recibir más atención y recursos.

“Quiero que nos lo tomemos en serio y tengamos un proceso para tomarlo en serio. Quiero que tengamos un proceso para analizar los datos cada vez que ingresan. Que haya un lugar donde se cataloguen y analicen constantemente, hasta que obtengamos algunas respuestas. Quizá tenga una respuesta muy sencilla. Quizás no sea así”, concluyó Rubio.

Estamos en un momento muy importante para la historia, ya que todas las evidencias parecen demostrar que estamos siendo visitados por civilizaciones de otros mundos, o que ya estén entre nosotros desde hace mucho tiempo. Sea como fuese, para los oficiales de la Marina de EE.UU. está totalmente claro: los ovnis son de origen extraterrestre.

/psg