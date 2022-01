Usuarios en Twitter descubrieron que un número de teléfono que aparece en el marco de un corte publicitario de la comedia de ciencia ficción de Netflix ‘No miren arriba’ (‘No mires arriba’, en España) lleva a una línea de sexo telefónico.

Se trata de una escena en la que el doctor Randall Mindy, interpretado por Leonardo DiCaprio, protagoniza un anuncio de servicio público y ofrece el número de teléfono 1-800-532-4500 para que la gente pueda sentirse tranquila ante la aproximación de un cometa destructor de planetas.

Kudos to you 'Don't Look Up' to having the BASH hotline for their asteroid stress prevention hotline being linked to a Hot Singles in Your Area phone number 🤣#DontLookUp #Memes #furry #furrymemes pic.twitter.com/ykwFbkNhHA

