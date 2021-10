El senador del PS, Juan Pablo Letelier, aseguró este lunes que está reflexionando sobre si apoyará o no al proyecto que permitiría un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones para paliar los efectos económicos de la pandemia del covid-19, asegurando que se han producido hechos que han cambiado su critica inicial a la medida.

En entrevista con Radio Universo, el parlamentario, que a inicios de septiembre señaló que no respaldaría la iniciativa debido a los efectos económicos que ésta produciría en la economía del país, explicó que hay al menos tres elementos que lo han hecho variar de posición, apuntando sobre todo a la actitud del Gobierno en esta materia.

Al respecto, el legislador explicó que “respecto a la situación que yo plantee a principios de septiembre, de que esta era una mala política y que yo no me inclinaba a votar a favor: Veo el proyecto de la Cámara, primer elemento. Veo lo que han hecho los ministros del Gobierno del Presidente Piñera, segundo elemento”.

“Y veo a un Gobierno que no quiere cambiar el modelo de pensiones, tercer elemento. Quiero decir que hay nuevos elementos para el juicio que yo tengo respecto a este cuarto retiro. Quiero ver qué es lo que dice el Gobierno, pero frente a lo que ha hecho el Gobierno o lo que no ha hecho, frente a la demanda de múltiples personas, yo no me cierro al cuarto retiro”, aseguró.

En esa línea, Letelier recalcó que “me gustaría escuchar al Gobierno si va a mantener su defensa a ultranza de las AFP. Yo escucho lo que dicen los representantes de las AFP en una actitud acrítica totalmente, pero no es su culpa, porque ellos defienden su negocio, su pega, su industria”.

“Lo que me preocupa es un Gobierno que dice que esto hace mal, pero no hace nada para buscar un camino alternativo y eso es responsabilidad de quien gobierna”, subrayó, junto con reconocer que el apoyo de los candidatos presidenciales de centroizquierda al proyecto es otro aspecto que influirá en su decisión.

“El que ambos estén por aprobar el cuarto retiro claro que pesa, porque uno es parte de una coalición. Sin duda pesa, pero como uno cree en el dialogo quiero ver si el Gobierno se mueve o no de su posición, que es lo mismo que espera Yasna Provoste y Gabriel Boric, si el Gobierno se abre a cambiar este modelo”, concluyó.

