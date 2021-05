Si quieres estar sano, no solamente vale con ejercitar y mejorar tu forma física; tu cerebro también necesita que lo alimentes y entrenes para llegar a la madurez de la mejor forma posible. Este órgano tan importante y extraordinario del cuerpo humano necesita estar fuerte para hacer frente a todo lo que puede pasar, desde trastornos mentales como ansiedad o depresión a enfermedades degenerativas neurológicas, como el Alzhéimer.

Por todo ello, es necesario que trabajes la mente y realices una serie de ejercicios cada día. Lo mejor será que consultes a un profesional. Como por ejemplo Rahul Jandial, un prestigioso médico neurocirujano estadounidense que acaba de publicar su primera obra, cuya redacción le ha llevado hasta diez años. ‘Neurofitness: a brain surgeon’s secrets to boost performance & unleash creativity’ (algo así como “Los secretos de un neurocirujano para mejorar el rendimiento mental y la creatividad”), es un libro que aborda los grandes mitos sobre la salud cerebal. En una entrevista con ‘The New York Post’, enumera una serie de prácticas para no dejar que tu tejido neuronal se seque.

La respiración de la meditación puede apaciguar las señales eléctricas de tu mente y ayudar a que tu pensamiento funcione mejor

“La concepción de que algunas personas tienen más desarrollado el hemisferio derecho que el izquierdo o al revés es totalmente falsa”, critica Jandial. “Todo se debe a un artículo del ‘New York Times’ de 1973 para trasladar esta creencia a la cultura pop. Pero es algo erróneo, y ya ha sido desmentido tras décadas de investigación”. Pero también reconoce que hay ciertas suposiciones que sí son ciertas, como por ejemplo la llamada teoría del “sueño compensatorio”, aceptada por un grupo de investigación sueco en 2018. “Los fines de semana sí que funcionan como una forma efectiva de recuperar el sueño perdido y tiene efectos positivos para el cerebro”. Ya sabes, no te sientas culpable por levantarte los sábados y domingos a las tantas, ya que es bueno para tu cerebro.

“Tu destino no está marcado por lo que ya has hecho”, recalca. “Puedes revertir las cosas. Perder peso, dejar de fumar… son accciones que te ayudarán a reducir el riesgo de padecer enfermedades, sin importar en la etapa vital en la que te encuentres. Lo mismo puedes hacer con tu cerebro. Nunca es tarde para entrenarlo, y no es necesario cansarte hasta la extenuación, sino que se puede hacer a través de gestos muy cotidianos”. A continuación veremos algunos de estos trucos para mantener siempre la mente despierta, activa y, sobre todo, joven.

Escribe antes de dormir

Minutos antes de caer en los brazos de Morfeo se da el estado hipnagógico, al igual que a los pocos momentos de despertarte. Estos instantes son los más propicios para desarrollar la creatividad. “Si bien todo lo que escribas no va a ser la idea que te haga ganar millones de dólares, seguramente te sorprenderás de lo que se te ha ocurrido”, afirma Jandiel. “Son los únicos momentos del día en los que tienes activada la creatividad propia de los sueños y a la vez la conciencia de estar despierto”.

Respira profundamente

Si te sientes estresado o tienes ansiedad ante lo muy exigente que puede ser una jornada, lo mejor será que te tomes un descanso para tí mismo, tu mente y tu cuerpo. En este sentido, el neurocirujano sugiere que cinco minutos de respiración lenta y calmada puede ayudar a que te tranquilices ante situaciones muy estresantes. “La respiración meditativa puede apaciguar las señales eléctricas de tu mente”, sostiene. “Mucha gente la practica, desde buceadores a monjes budistas. No tienes por qué estar en tu casa solo, siempre puedes hacerlo en el metro o antes de una reunión importante con tu jefe”.

Usa tu mano no dominante

¿Eres zurdo o diestro? Te gustará saber que usar la mano que no dominas para cualquier acto cotidiano (desde abrir la puerta de tu casa con llaves hasta manejar el ratón del ordenador) estimulará la parte del cerebro que se ha mantenido inactiva. Podrías tomártelo como un juego. “Este ejercicio consigue estimular el hemisferio del cerebro que normalmente está en reposo”, asegura Jandiel.

Pasea orientándote

¿Qué te parece si sales a pasear y te marcas como meta un sitio determinado, pero renuncias a la posibilidad de buscarlo en tu Google Maps? En cortas palabras, lo que se ha hecho toda la vida antes de la llegada de los smartphones. A decir verdad, llevar contigo un dispositivo que lo sabe todo y te hace mucho más cómoda la existencia también conlleva una serie de desventajas como esta misma: perder tu conciencia espacio-temporal. “De vez en cuando viene bien activar tu GPS interno”, observa el neurocirujano. “Mantiene la predisposición del hipocampo a guiarse activada, lo que te ayudará a mantenerte alerta”.

Ejercicios de cardio

Al salir a correr o a andar en bici no solo estás mejorando tu forma física, sino también tu capacidad cognitiva. Otro de los consejos que aporta Jandiel es cuidar y ejercitar cuerpo y mente a la vez a través de actividades de resistencia con el objetivo puesto en eliminar el colesterol y reducir la presión arterial. “Lo que haces para prevenir un ataque cardíaco también puede ayudar a tu cerebro”, sostiene. “El ejercicio físico abre las arterias cerebrales, no solo las cardiovasculares, y libera el agente BDNF, que mejora la atención, la concentración y el entendimiento de pensamientos complejos”.

Omega-3

“Todo lo que comes marca la diferencia”, razona el neurocirujano. “No tenemos una píldora para el Alzhéimer, pero sí tenemos resultados científicos que avalan que las dietas mediterráneas basadas en el aceite de oliva reducen mucho las probabilidades de sufrir demencia”. Aquí en España tenemos suerte en ese sentido. Este tipo de dietas ricas en ácidos grasos omega-3 se encuentra en el pescado, los frutos secos o las aceitunas. Jandiel también recomienda las verduras de hoja verde para mejorar la conductividad de las señales eléctricas neuronales que se dan en el interior del cerebro.

