Un duro análisis de los primeros meses de la Convención Constitucional (CC) realizó el académico de la U. Diego Portales, columnista e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Alfredo Joignant, para quien, el eslabón más débil es el Partido Comunista (PC) porque está en una “postura pre insurreccional”.

Según dijo, al interior de la CC la ultraizquierda cae constantemente en una “demagogia en nombre del populacho” al decir que habla y representa a la ciudadanía.

“Digo populacho, porque la noción de pueblo supone una actitud mucho más reflexiva de parte de quienes lo componen. Y es lo que no estamos observando. Por lo tanto, cuando se lo invoca de buenas a primera al famoso pueblo, se está invocando al populacho. Pero quienes lo invocan pretenden manipularlo, precisamente porque el populacho no está atento a lo que pasa en la Asamblea”, explicó Joignant en entrevista con Ex-Ante.

En relación al PC, dijo no entender “su línea política”, ya que, “el PC está en una postura pre insurreccional y eso viene de antes del estallido social, cuando termina el gobierno de Bachelet II, donde el PC tuvo ministros, el PC genera una reorientación de su línea política, hacia una especie de consagración del pueblo”.

“Estoy de acuerdo en que hay que estar pendiente de lo que pueblo desea, pero de allí a haber generado en el contexto del estallido social, una política donde todo es en nombre del pueblo, incluso la propia asamblea constituyente, donde lo que los propios convencionales pudieran decidir va a tener que estar sometido a la voluntad constante del pueblo, es demasiado. Eso no lo entiendo”, agregó el académico.

Alfredo Joignant, también evidenció que el PC se equivocó profundamente al no firmar el acuerdo del 15 de noviembre que permitió la creación de nuestra nueva Carta Magna.

Lo peor, de acuerdo al columnista, es que después “no supo retroceder en término tácticos”, y se “equivocó al generar una alianza con la Lista del Pueblo, una lista que está desintegrada”.

“El PC es una fuerza reactiva, no propositiva. De hecho, es una fuerza constantemente sometida a una hegemonía en la que no participa. La hegemonía de la Asamblea está dada fundamentalmente por el Colectivo Socialista con el Frente Amplio, a lo cual se están sumando Independientes no neutrales, y el resto del grupo del Apruebo. El PC está en minoría, ¡son sólo 9 convencionales! El Colectivo Socialista es el doble, y es mucho más eficiente”, cerró Joignant.

/psg