Tras confirmarse la hospitalización del fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, producto de una infección pulmonar derivada del COVID-19 que lo aqueja, desde la tienda dieron a conocer más antecedentes respecto al estado de salud del ex parlamentario.

La alerta fue emitida Cristián Valenzuela, dirigente del Partido Republicano, quien informó que José Antonio Kast “tiene neumonía y su estado es de cuidado”.

Valenzuela luego explicó que Kast se contagió el viernes 12 de marzo, empezó a “sentir síntomas el domingo 14” y el diagnóstico de COVID-19 fue confirmado el lunes 15 con examen PCR en mano.

Respecto a las razones tras la hospitalización del líder de los republicanos, Valenzuela contó que “fue una semana con fiebre y malestares en general”.

“Ya a fines de la semana pasada empezó a tener una tos más intensa, que ayer se hizo bastante insoportable“, relató.

Por último, Cristián Valenzuela aseguró que “es una realidad que le puede pasar a cualquier persona”, sobre todo porque, “José Antonio tiene 55 años, no tiene enfermedades de base en particular y no se ha expuesto irresponsablemente al riesgo”.

Antes la esposa de Kast, Pía Adriasola, confirmó en un video la neumonía y dijo que “esperamos su mejoría para que pueda volver pronto”. Además, agradeció la preocupación que generó el estado de salud del republicano.

