Los expertos de la compañía de almacenamiento en la nube Pcloud realizaron una investigación para determinar y catalogar las aplicaciones que aceleran la descarga de los teléfonos. Los autores del estudio tacharon tales servicios como “los mejores asesinos de teléfonos”, instando a los usuarios a optimizar el consumo de energía de sus móviles.

Entre las ‘apps’ que más agotan los celulares (y los porcentajes de batería que pueden devorar) se encuentran: Fitbit (92 %), Verizon (92 %), Uber (87 %), Skype (87 %), Facebook (82 %), Airbnb (82 %), Bigo Live (82 %), Instagram (79 %), Tinder (77 %) y Bumble (77 %).

