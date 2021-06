La presidenta del Senado, Yasna Provoste, abordó la invitación a primarias presidenciales no legales realizada por el PS a la DC e insistió que el país necesita “más seriedad” y que las “aventuras personales no la representan”.

Consultada en Radio Sonar por su irrupción en la encuesta Cadem como candidata presidencial, Provoste contestó que “nunca he seguido mucho las encuestas” y agregó que “siempre he sido una convencida de que en la vida el trabajo y hacer las cosas bien es lo fundamental”.

“Nosotros asumimos una tarea desde la oposición, desde la oposición no solo parlamentaria, sino también desde la oposición social. Creo en esto, que hoy día a partir de lo que hemos pasado, solo una mayoría política y social nos permite las transformaciones más importantes. Uno agradece, sin duda, la valoración, las menciones, pero nosotros tenemos que seguir en lo que sabemos hacer”, sostuvo la presidenta del Senado.

En esta línea, Provoste dijo que “la única condición que nos permite ofrecer una verdadera gobernabilidad al país es la centroizquierda política y social. Y lo que debe hacer nuestro sector, en mi opinión, es buscar un camino para re concursar por la confianza ciudadana con posibilidades reales de éxito y a mí en ese sentido me interpreta mucho la declaración que hicieron las directivas del PPD, PS y la DC”.

Respecto a las dificultades que vivió la expresidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato, en el que algunos partidarios de su gobierno reconocieron no haber leído el programa, la senadora sostuvo que “esta declaración marca una hoja de ruta que es muy clara y muy responsable con el país: tengamos primero una propuesta programática que es lo que la centroizquierda política y social se compromete con el país; luego definamos juntos una lista parlamentaria que se comprometa con este programa, y efectivamente, que lo lea y que se comprometa, que apoye una iniciativa en esta materia; y luego definamos cómo tener una alternativa presidencial para ofrecerle al para el país. Y para ese desafío, del conjunto de la oposición, somos muchos y muchas disponibles”.

Sobre la insistencia de parte de figuras de Unidad Constituyente para que defina si será candidata presidencial y si concurrirá o no a primarias con la abanderada del PS, Paula Narvaéz, Provoste respondió que “uno ve con preocupación en que a veces lo accesorio se trata de colocar como lo principal. Digo lo accesorio porque muchas veces el mecanismo para definir la candidatura acapara toda la atención y la preocupación de algunos”.

“La primaria no es un objetivo en sí mismo. Tiene ventajas y desventajas. Yo misma me he sometido a primarias, primarias que no eran legales, sino convencionales, y eso también tiene muchas dificultades. Aquí debemos entender la fragilidad en que se encuentra nuestro país, los difíciles momentos y que lo que necesita nuestro país es más seriedad, que no existan improvisaciones. Yo creo que aquí aventuras personales para competencias de nombre (…) al menos yo creo que eso no es lo que a mí me representa”, agregó.

Sobre lo anterior se refirió a la Lista del Pueblo y la posibilidad de que lleven candidatos al Congreso y a la elección presidencial. “Yo me preguntaba si alguien les iba a decir a ellos si iban a hacer primarias, cuál iba a ser el mecanismo ciudadano. Nadie les va a ir a preguntar a ellos si van a hacer primarias o no. Entonces yo creo que de verdad tenemos que ocuparnos de los problemas que enfrentan las familias, de las dificultades que se están viviendo en el país”.

“Los problemas electorales serán los partidos los que definan los mecanismos pero hay cosas que de verdad para mí son más importantes. Yo me inscribo en la hoja de ruta que han marcado las directivas y deben ser las instituciones partidarias quienes se ocupen de las decisiones partidarias”, aseguró.

Consultada si la centroizquierda se quedó afuera del debate por no inscribir primarias legales para julio, la senadora sostuvo que “nosotros tenemos un debate de ideas permanentes, lo hacemos desde el Parlamento, desde la oposición en el Parlamento, y no solo en las ideas sino hemos logrado una concreción de ellas”.

Respecto a qué opina de la candidatura de Narváez, Provoste respondió: “Es que no la he visto, de verdad” y agregó que “insisto, estoy dedicada a hacer nuestro trabajo en el Parlamento, en el territorio, en el terreno”.

“Siempre vamos a estar disponibles para las tareas que el país requiera y para la unidad de la oposición (…) creo que no solo yo sino que serán muchas y muchos lo que estarán disponibles. No puede ser que eso se convierta en una aventura personal”, cerró la líder de la Cámara Alta.

/psg