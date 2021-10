Los conductores de camiones forestales de la región del Biobío determinaron esta tarde deponer la movilización que encabezaban hace una semana en la ruta 160, carretera que une el gran Concepción con Lebu, en la provincia de Arauco.

Esto, luego que el Gobierno confirmara este martes el decreto de estado de excepción constitucional de emergencia para la Macrozona Sur.

“Queremos comunicar hoy a todos nuestros compatriotas que hemos decidido decretar estado de excepción constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias de Biobío y Arauco en la Región del Biobío, y en las provincias de Malleco y Cautín en la Región de La Araucanía”, anunció esta tarde el Presidente Sebastián Piñera.

Luego de eso, los transportistas forestales sostuvieron una asamblea donde decidieron deponer la toma de la ruta y comenzar a retirar paulatinamente sus vehículos.

Pascual Sagredo, dirigente de trabajadores de forestales Arauco, dijo esperar que “la llegada de los militares a esta zona no genere más daño del que ya hemos vivido. No esperamos un enfrentamiento entre nosotros mismos, entre los chilenos que estamos aquí. Podemos tener diferencias y las vamos a tener siempre, pero no es lo que nosotros queremos. Los trabajadores forestales quieren trabajar tranquilos, los conductores de camiones quieren ir a sus labores y quieren volver”, según detalló a 24Horas.

